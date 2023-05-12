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【ChatGPT】日本巨企Softbank CEO宣稱　建獨立公司研發「日本版ChatGPT」

科技 16:25 2023/05/12

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日本巨企Softbank的CEO宮川潤一，日前在業績大會上表示，人工智能（AI）是未來發展方向，並宣稱在3月時已經成立新公司，挑選1000人開發OpenAI的ChatGPT，並與集團旗下的子公司LINE合作，希望共同研發出日本版的GPT（和製GPT），意味Softbank正式加入全球AI軍備大戰，或帶領日本與中美等企業及其他國家在AI戰場一較高下。

ChatGPT今年開始受各界關注，無論是個人、企業，甚至是全球各國都開始使用及爭相研發，近日就連日本巨企Softbank都表示將投放資源，研發日本版的ChatGPT。

綜合各外媒報道，日本巨企Softbank的CEO宮川潤一，日前在業績大會上表示，人工智能（AI）是未來發展方向，並宣稱在3月時已經成立新公司，挑選1000人開發OpenAI的ChatGPT，並與集團旗下的子公司LINE合作，希望共同研發出日本版的GPT（和製GPT），意味Softbank正式加入全球AI軍備競賽，或帶領日本與中美等國的企業在AI戰場一較高下。

【科技狂人下台】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　已委任「她」為新CEO

【AI大戰】Meta推AI Sandbox　助廣告商生成內容

宮川潤一被記者問到生成式AI的使用狀況時表示，公司已經對全體工作人員發出信息，呼籲大家在遵守法規及不洩漏機密資訊的前提下使用ChatGPT，不但要每天作社內競賽，更召集工程師嘗試ChatGPT在不同環境下使用。Softbank稱，日本唯一具備GPT技術基礎的只有自己。「這已經是不得不做的事了。不是說能不能贏得了美國或中資系公司，而是現在不做，以後根本就沒有參賽權了！」

外界預計，Softbank將以LINE以往的HyperCLOVA技術為基礎，向中美等企業在AI層面急起直追。

責任編輯：李彥煒

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