【通脹似虎】受高物價影響　日本破產企業急增2.3倍

據日本東京商工研究所最新數字，4月日本全國企業破產數量為610家，比去年同期增長25%，也是連續13個月持續錄得增長。其中因為高物價而破產的公司有49家，是去年同期的2.3倍。

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東京商工研究所4月份對約4,400家企業進行的調查顯示，87%的企業回應稱「受到採購成本增加的影響」。其中約有40%的公司回答說他們無法轉嫁價格上漲。研究所估計，若中小企業無法將原材料價格上漲，轉嫁至銷售價格的話，倒閉企業數量可能會長期居高不下。

疫情支援措施結束將引發更多企業倒閉

若按行業劃分，建築業134家（上升65%）、製造業77家（上升26%）、交通運輸業24家（上升9%）明顯增加。原材料和水電雜費成本的飆升影響了公司盈利。

隨著因疫情而推出的支援企業融資的措施即將結束，還款高峰臨近，高物價和勞動力短缺的負擔可能會加速企業破產的增加。東京商工研究所表示:「接近夏季的時候，很可能會有更多破產個案，尤其是那些無法擺脫對疫情期間的支援措施的依賴的公司。」

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責任編輯：李智賢

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