【大行報告】富瑞：美國市場需求放緩及緊急單大增 憂裕元集團下半年復甦前景

富瑞表示，裕元集團（00551）管理層在業績會議上透露，美國市場需求放緩同時緊急訂單大增，令該行對今年下半年復甦前景感到擔憂，目前正密切關注運動服裝市場需求趨勢。



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富瑞將裕元集團2023及2024年盈利預測分別下調6%及5%，反映過去兩個月市場放緩，同時把目標價由11.2元降至10.8元，評級為「持有」。裕元集團周五（12日）收報11.3，升0.2%。

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該行指出，多個運動服裝OEM銷售額將較上半年改善，但加急訂單增加意味著客戶不再訂立固定採購量，而是按零售需求調整採購計劃，不確定性持續增加，令製造商較難以預測收入，意味業務能見度會有所降低。

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責任編輯：鄭昊彤