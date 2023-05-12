【券商點睇】首季績大致符預期 料京東物流次季業績再按季改善

美銀證券表示，京東物流（02618）首季業績大致符預期，並預期次季業績仍會按季改善，維持對其「買入」評級及目標價19元。京東物流周五（12日）收報13.16元，升幅5.4%。



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該行據目前的運行速度，預計京東物流在次季，包括德邦的收入將按年增長30%至35%。在無一次性成本影響情況下，預計淨利潤率將轉正，非國際財務報告準則淨利潤將在3至4億元人民幣之間。



另外，母公司京東（09618）亦預期次季商品成交額增長將有所改善，但京東物流關聯方海運物流收入仍可能出現輕微負增長，維持其2023財年淨利潤預測為10.2億元人民幣。





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撇除德邦因素，美銀證券估計京東物流首季收入按年增長8%。該行指，目前京東物流尚未從交叉銷售和成本節約中獲得實質性的協同效應，但在管理層計劃於今年第三季至明年第三季作更多的網絡整合下，料協同效應在明年下半年更可見。

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記者：鄭昊彤