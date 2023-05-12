【維達3331】富安國際擬收購大股東股份或觸私有化 維達股價漲4%

維達國際（03331）主席李朝旺控制的富安國際，據報擬收購大股東Essity約五成股份，或觸發維達私有化，消息下維達周五（12日）股價逆市上揚，至收市報20.5元，升幅4%。

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據《彭博社》引述消息人士報道，持有維達近52%股份的大股東瑞典Essity於上月底宣布擬悉售持股後，持有維達國際21%股權的第二大股東兼主席李朝旺控制的富安國際，有意收購Essity所持有股份，市值約為120億元。

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報道指出，維達的股權亦可能吸引私募股權公司的興趣，投資者或組財團聯合競購。根據規定，收購維達的多數股權將觸發強制要約收購，不過買家可以尋求豁免，而目前未能肯定維達會否被私有化。



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責任編輯：鄭昊彤