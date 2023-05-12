馬斯克正式宣佈已為Twitter找到新CEO 人選疑是NBCUniversal高管

Twitter CEO 馬斯克Elon Musk周四（11日）表示，他已經為Twitter找到了新CEO，但並沒有說出這個人的名字，而《華爾街日報》報導稱，Comcast Corporation康卡斯特（CMCSA）旗下的媒體公司NBCUniversal高管Linda Yaccarino正在為這個職位進行談判。

馬斯克在一條推特上說： 「很高興地宣布，我已經為Twitter聘請了一位新的CEO。她將在六周後開始工作！」他將在未來幾周內過渡到該社交媒體平台的首席技術官的角色。在去年12月，他表示一旦找到 「足夠愚蠢的人接受這份工作」就會讓出CEO位置，屆時他將管理Twitter的軟件和服務器團隊。





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《路透社》在馬斯克發布推文後報導，據一位矽谷高管和一位不願透露姓名的前好萊塢Hollywood高管稱， Yaccarino可能是領導Twitter的人選。 Yaccarino是NBC環球公司的最高廣告銷售主管，上個月在邁阿密的一個廣告會議上採訪了馬斯克。在會議上，Yaccarino鼓勵觀眾用掌聲歡迎馬斯克，並讚揚了他的工作態度。

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記者：張瑋婷