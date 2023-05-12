【新股IPO】宏信建發9930今日起招股 一手入場費4848元

遠東宏信（03360)分拆的中國設備營運服務提供商宏信建發(新上市編號:09930)周五(12日)起至下周四(18日)招股，擬全球發售3.65億股，當中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%；招股價介乎4.52至4.8元，以每手1000股計，一手入場費4,848.41元，5月25日掛牌；聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際及星展。





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宏信建發是次上市引入七名基石投資者，包括香港東濱、中聯重科(01157)、臨工重機、Xinheng、普陀科投及金環，合共認購11.02億元公司股份。





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集資所得，其中約4%將用於戰略性擴大服務網點網絡以提升服務能力；約67%將用於優化設備組合；約11%將用於增強一站式解決方案能力；約8%將用於通過數字化升級提升經營效率；及約10%將用作營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正