▲ 【儲局官員】鮑曼：若通脹保持高位 聯儲局可能需要進一步加息

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）周五表示，本月迄今為止的關鍵數據並沒有讓她相信價格壓力正在消退，若通脹率保持高位，聯儲局可能需要進一步提高利率。鮑曼為在德國法蘭克福舉行的銀行研討會上發表講話預備的演詞中表示，如果通脹率居高不下，勞動力市場仍然緊張，「那麽額外的貨幣政策緊縮可能是適當的，以達到足夠的限制性貨幣政策立場，從而在一段時間內降低通脹」。

她預期，「我們的政策利率將需要在一段時間內保持足夠的限制性，以使通脹率下降，並創造條件支持一個可持續的強大勞動力市場」。

聯儲局上周是連續第10次加息，將基準利率提高到5%至5.25%的範圍，是40年來最積極的一輪政策緊縮。聯儲局主席鮑威爾雖曾稱目前可能是央行暫停並評估聯儲局迄今為止的政策緊縮影響的時候。但此後公布的經濟數據好壞參半，上周勞工部的報告顯示，美國僱主上月增加了25萬個工作崗位，失業率降到3.4%。

鮑曼：銀行倒閉事件為經濟前景增不確定性

本周另一份報告顯示，4月份消費者價格上漲了4.9%，仍遠高於聯儲局的2%目標，但低於3月份的5%，便足以讓金融市場相信聯儲局不會再加息。

但鮑曼在周五的講話中表明，就業報告和通脹報告都沒有提供她在考慮利率是否足夠高時，所正尋找的通脹下降的「一致證據」。

她說，聯儲局的政策並不在一個預設的路徑上，有一些跡象表明，更高的利率產生影響，包括需求放緩、職位空缺減少和經濟增長放緩。她說，信貸也可能繼續收緊，而最近的銀行倒閉事件給經濟前景增加了不確定性。

鮑曼又認為，目前儲局的政策立場是限制性的，但它是否有足夠的限制性來使通脹率下降仍然是不確定的，而在考慮6月議息會議貨幣政策立場時，她將繼續密切關注傳入來的數據。

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編輯：胡學能