【賈躍亭投資】法拉第未來盤前彈高8%　首季由虧轉盈賺650萬美元　5月底FF 91第一階段交付目標不變

▲ 【賈躍亭投資】法拉第未來首季由虧轉盈賺650萬美元 5月底FF 91第一階段交付目標不變

由賈躍亭投資的電動車製造商— 法拉第未來 （美：FFIE）首季由 虧轉盈至648.7萬美元，去年同期為蝕1.53億美元，同時，FF91生產順利且交車計劃正常。其中，最令外界關注的車輛碰撞測試，亦成功通過測試。

法拉第未來周五（12日）盤前彈高8.3%，報0.21美元。

公司指，盈利的變化主要是由於經營性支出的變化以及9,490萬美元的收入，該等收入與今年第一季度記錄的有擔保可轉換票據和認股權證的按市值計價計量相關，受公司股價下跌驅動。

今年首季，公司 經營性支出按年跌44.3%至8300萬美元，用於經營活動的淨現金為1.032億美元。 資產負債表方面，公司擁有現金3300萬美元，其中包括150萬美元的限制性現金。

5月底FF 91第一階段交付目標不變

法拉第未來在投資者電話會議上表示，公司的目標仍按照此前公布的計劃，將在5月底開啟FF 91第一階段的交付。目前，公司已經生產了40輛用於工程、測試、營銷和用戶的車輛，並已經製造出FMVSS測試所需的所有車輛。公司又重申目標是在2025年達到經營性現金流平衡。

目前FF 91的合規認證工作正在按計劃進行。大部分的FMVSS測試已經成功完成。難度最高的碰撞科目已經進行並成功通過了所有這些測試科目，其中包括車輛正面、側向和後面的碰撞測試。

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編輯：姚卓然