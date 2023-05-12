  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賈躍亭投資】法拉第未來盤前彈高8%　首季由虧轉盈賺650萬美元　5月底FF 91第一階段交付目標不變

股市 16:14 2023/05/12

分享：

分享：

【賈躍亭投資】法拉第未來首季由虧轉盈賺650萬美元　5月底FF 91第一階段交付目標不變

由賈躍亭投資的電動車製造商—法拉第未來（美：FFIE）首季由虧轉盈至648.7萬美元，去年同期為蝕1.53億美元，同時，FF91生產順利且交車計劃正常。其中，最令外界關注的車輛碰撞測試，亦成功通過測試。

法拉第未來周五（12日）盤前彈高8.3%，報0.21美元。

公司指，盈利的變化主要是由於經營性支出的變化以及9,490萬美元的收入，該等收入與今年第一季度記錄的有擔保可轉換票據和認股權證的按市值計價計量相關，受公司股價下跌驅動。

今年首季，公司經營性支出按年跌44.3%至8300萬美元，用於經營活動的淨現金為1.032億美元。資產負債表方面，公司擁有現金3300萬美元，其中包括150萬美元的限制性現金。

5月底FF 91第一階段交付目標不變

法拉第未來在投資者電話會議上表示，公司的目標仍按照此前公布的計劃，將在5月底開啟FF 91第一階段的交付。目前，公司已經生產了40輛用於工程、測試、營銷和用戶的車輛，並已經製造出FMVSS測試所需的所有車輛。公司又重申目標是在2025年達到經營性現金流平衡。

目前FF 91的合規認證工作正在按計劃進行。大部分的FMVSS測試已經成功完成。難度最高的碰撞科目已經進行並成功通過了所有這些測試科目，其中包括車輛正面、側向和後面的碰撞測試。

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

相關文章：

【賈躍亭投資】法拉第未來完成1億美元債務融資、盤前升逾兩成　傳5.30「終極發布會」

【賈躍亭投資】法拉第未來首台量產車FF 91 Futurist在美國加州下線　

【賈躍亭投資】法拉第未來開市插11%　再推遲首批FF 91交付時間至5月底

編輯：姚卓然

電動車 汽車 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【美股市況】債務上限談判延遲　道指跌101點 美滙美債息齊升 　（不斷更新）
【美股市況】債務上限談判延遲　道指跌101點 美滙美債息齊升 　（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款