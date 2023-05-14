【智慧城市】港發展有進步惟仍不及獅城北京　專家促急起直追

▲ 思科亞太地區、日本和大中華區系統工程副總裁Raymond Janse van Rensburg認為，香港在發展智慧城市的進步，其實有目共睹。

發展智慧城市，近年已成為全球各地之間的競賽。而銳意成為國際創科中心的香港，進度相比鄰近地區如新加坡及北京等，依然滯後。有專家提醒，若要發展成為智慧城市，只有一次機會，否則就要Start again from square one（從頭開始），變相更大幅度的落後。他呼籲，香港必定要把握時機急起直追，同時也不能只依賴政府一方推動，各界包括市民、學界及商業機構等，都缺一不可。

【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70% 料2024年政府服務全面電子化

【展覽復常】2023數字經濟峰會 8大主題吸逾4千名行業決策者

港府近年正積極將香港變成一個智慧城市，推出不同的政策來推動。較早前創新科技及工業局局長孫東出席財務委員會特別會議期間也提到，自2020年底公布《香港智慧城市藍圖2.0》以來，有約70%相關措施已完成或持續推行。不過，當時就有議員提出質疑，認為市民對發展智慧城市沒有感覺，與其他地方仍然是有所差距，憂慮香港在此範疇難以有所發展，追不上其他地方。

思科（Cisco）亞太地區、日本和大中華區系統工程副總裁Raymond Janse van Rensburg日前來港出席2023數字經濟峰會，並接受本報訪問，提到香港發展智慧城市的情況。他坦言：「香港的進步其實有目共睹，而且是巨大的轉變（Massive Change）。」他引述瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）所公布的「2023年智慧城市指數」，香港在全球141個城市中，排名躍升至第19位，較2021年從118個城市中排名第33位大幅上升，評分也從2021年的「A」上升到「AA」。

官民學商不可或缺

Janse van Rensburg認為，香港能夠在這3年有如此的進步，相信若果未來5年，仍持續聚焦及努力，必定會有更廣闊的發展空間。不過他也一再強調，香港不能因此而過於自滿，而放慢腳步，「畢竟目前相比新加坡（第7名）及北京（第12名）等鄰近城市，仍有一段距離。」他舉例，目前仍有不少基礎設施並不完善，如公共無綫網絡（WiFi）設施。智慧城市指數顯示，香港的分數為69.1，新加坡及北京的分數分別為75.9及79.3，香港與兩地相比，情況仍有落差。

Janse van Rensburg表示，公共WiFi對發展智慧城市非常重要，因為可以用作提供實時數據及分析，管理交通、監測環境等，這種基礎設施絕不能忽視。他補充，香港必定要把握時機急起直追，若錯失機會，很有可能Start again from square one，屆時落後更多。他也再三強調，發展智慧城市是「Team Sport」（團體運動），呼籲香港政府、市民、學界及商業機構，都要齊心協力去推動，切忌只靠單方，「如設置公共WiFi設施，不是只有政府的責任，也需要電訊商、承建商共同協助才可完成。」

他又以新加坡為例，

當地政府早在10多年前，要營造智慧城市的決心已經很大。而且他們不只着重新科技及建設本身，而是確保這些新科技能夠改善民眾的生活。

正因如此，當地市民對於發展智慧城市的接納程度，自然就會相對提高，因為他們都親身感受到，智慧城市所帶來的好處。加上當地政府會願意與不同的機構協作，帶來更具建設性的反饋，推動智慧城市發展的速度只會更快。

【自動化】填表工作繁瑣 本地初創研SaaS方案藉「智方便」解痛點

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：