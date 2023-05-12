【TSLA】Tesla再次加價0.5%至1.1% 仍比年初便宜16%至23％

Tesla（TSLA）周四（11日）提高了美國的Model S、Model X和Model Y價格，但仍比年初便宜16%至23％。

Model S和X車型的價格提高了1000美元，而所有Model Y車型的價格則提高了250美元，約是0.5%至1.1%的增長。

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這是自4月19日以來Model S、Model X和Model Y的第二次漲價，當時Tesla上次在美國削減了部分汽車的價格，自5月初的漲價以來，Model 3的價格沒有變化。

自1月以來，Tesla在全球範圍內削減了價格，包括在美國的六次削減，以尋求推動銷量。首席執行官馬斯克Elon Musk表示願意為銷售量犧牲利潤率，但也希望在可能的情況下將價格調高。

另外，Tesla日本分公司在一份新聞稿中說，該公司周五（12日）開始接受Model S和Model X的訂單。

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責任編輯：張瑋婷