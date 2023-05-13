【市場攻防戰】港初創奇招突圍吸Marvel目光獲邀合作　聘社群經理營造討論氣氛

▲ OliveX創辦人兼行政總裁林基偉坦言，是次能夠與Marvel合作，感到十分興奮及驚訝，也是極具意義。

娛樂遊戲市場競爭向來相當激烈，對於新晉遊戲廠商來說，除了遊戲要極具特色，更必須想盡辦法突圍，對抗大型遊戲廠商。以數碼健身起家的本地初創OliveX，就憑着奇招衝出重圍，成功吸引漫威（Marvel）副總裁兼新媒體創意總監Ryan Penagos目光，並獲邀合作推出手機互動健身遊戲，踏足世界舞台。

【無國界人才管理】重新審視福利安排留人才 確保員工「always hungry」有動力

【市場攻防戰】多年人脈擴展要素 引進歐洲品牌

OliveX創辦人兼行政總裁林基偉（Keith Rumjahn）日前接受本報訪問時提到，作為Marvel迷的他，對於是次合作感到十分興奮及驚訝，也是極具意義，

知道獲邀合作的時候，其實很不真實，就如做夢般。

他解釋，過往Marvel官方授權遊戲商，大部分都是大廠商，如網石集團、Niantic等。但團隊人數不足30人的OliveX，卻能夠在眾多選擇中脫穎而出，為Keith打下一支強心針。

惟要在芸芸對手中突破重圍，絕對並非易事。OliveX之所以能獲得Marvel青睞，Keith認為，遊戲要做得好、做得有特色必然是基本條件，但同時也不能忽略其他的體驗，例如要創造出一個「社群」（Community），來營造氣氛，增加討論度及凝聚力，鞏固用家的黏性（stickiness）。

Keith笑言，能夠促成是次與Marvel的合作，完全凸顯出社群策略的重要性。他解釋，Marvel副總裁兼新媒體創意總監Ryan Penagos是他們遊戲《Zombies, Run！》多年玩家之一，更是《Zombies, Run！》論壇及社群上的活躍用戶，「就是因為這些社群，我們的團隊才有機會與Penagos聯繫，促成雙方合作的機會。」他坦言，未來也計劃將會繼續採用相關策略。

為了長遠發展，該企更設有「Community manager」（社群經理）的職位，專門在不同的論壇、Discord中與用家聊天，Keith透露：「他們的工作真的只有與網友聊天，而且聊天的內容並非只圍繞着遊戲，日常生活都會『傾一餐』。」但他又強調，這種人才絕對不易找，雖然沒有任何學科背景限制，但這個職位極需要「Energy」（能量），而且這種軟技能難以在學院學到，「當別人都重點尋找軟件工程師，我反而需要能夠良好溝通的人才」。

若只有一個因素，又怎可能吸引Marvel的目光？Keith坦言：「Marvel 4年前首次聯絡我們，中間曾經有一年的空白期，相信他們是在作挑選。」而當時碰巧遇上新冠疫情，成為另一個契機，「當時全球人們都關注健康問題，相信Marvel希望因應相關趨勢去發展。」而OliveX的定位是要將運動遊戲化，平衡健身的枯燥，他笑言：「所以選中定位很重要！」

Keith補充，將運動遊戲化的同時，也要想辦法與其他廠商的遊戲有所不同，如Pokémon GO就是視覺效果；他們就主打透過手機聆聽故事內容，一邊做運動（步行或跑步），「Marvel當時曾透露，是看中我們有聲書這個範疇，才決定與我們合作。」他加以解釋，因疫情期間聆聽有聲書的用家愈來愈多，所以要吸引這群用家做運動，相信會容易很多。

據OliveX提供的資料顯示，該企與Marvel合作的Marvel Move由4月18日起開放預售，並於暑假正式登場。截至5月5日，預購人數達636人，銷售額約6.29萬美元（約50萬港元）。Keith坦言，他與Marvel均對現時的預購情況感到滿意，「畢竟距離遊戲正式推出還有一段時間，但已有一班支持者願意『課金』。」他又指出，預購截止日期為8月8日，目標1,000人，以目前情況推斷，有信心能夠達成目標。

【營銷策略】拒砍價促銷 攻東南亞有序發展

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：