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【科企人才】跨領域人才愈趨吃香　女生跨行業轉戰科技界

18:00 2023/05/14

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香港近年積極推動創科發展，致力打造國際創新科技中心地位。眼見本地科技人才有限，創科前途無限，吸引到非本科出身的香港女生，透過實習計劃，投身至環保科技初創工作。憑滿腔熱忱的工作態度和作品集，成功轉型。

【傷健一家】UNIQLO「Here for U」計劃　招聘殘疾人士

有初創企業坦言，要解決本地人才流失及短缺的問題有一定難度。除要轉向全球招聘外，也會考慮無相關技能知識的求職者，並強調求學心態更重要。

現於設計實習生環保科技初創Blue Sky Energy Technology（下稱Blue Sky）的謝曉欣（Bell），曾於澳洲攻讀市場營銷，仍有於製作公司工作，和影片後期製作及視覺效果編輯的經驗。她表示，鑑於香港創科環境愈來愈好，加上洞察到隨人工智能（AI）的發展，市場上將需要更多跨行業、跨領域的人才。在已有一定的市場營銷專業知識的情況下，希望可想投身到一個「跟上科技發展的行業」。

洞察跨領域人才前景　報讀坊間培訓助轉型　

雖然並無科技行業的相關知道，但她指，坊間有不少的培訓計劃及課程，如政府與僱員再培訓局的增值計劃，可以讓身為「白紙」的她，學習設計軟件應用等基本行業所需技能和知識，及確立自身對行業的興趣和職場發展潛力。

其實那課程只有短短一個月時間，一個月（的課程）當然不能教會你太多（技巧）。但因為我是真的有興趣，在空餘時間我也會額外進修。

即使對科技界滿腔熱忱，但無相關學科知識，要獲得科企賞識亦非易事。因此，謝曉欣將於製作公司參與過、涉及AI主題的商業或政府宣傳片，編輯成作品集，成功獲得於BlueSky的實習機會。

無相關學歷者　看重求學心態　

Blue Sky創辦人鄧碧嫻解釋，在勞動力需求增加和人才移民的因素下，要招募本地人才確實很難。即使年青人才是讀相關科目出身，其實戰經驗也會較少，所以

對於（招聘）年青的同事，更重要的是其learning ability on the job（工作學習能力），和self leaning（自我學習）的心態。

問及在遇上如謝曉欣般，無相關學科背景的求職者時，會否有更多考量？她坦言：

我的（管理）風格是較為聽從大家的意見，當負責產品方面的發展及策略的同事與Bell會面後，也覺得她是一個合適人選，所以我們決定試一試。

另稱，十分欣賞求職者在專業學科額外時間，累積個人作品集，讓企業了解他們在某些項目中的能力。

招募實習生　部分留任兼職解人手不足

面對近年香港本地人才難求，鄧碧嫻透露，該企每年夏季及冬季，均會分別招募3至5個的大學實習生。雖有不少實習生在大學畢業後，會選擇繼續升學或另謀高就。但平均也有約一半的實習生，會於實習計劃結束後轉以兼職身分於該企工作，稍為緩解人手不足問題。

此外，該企近年亦轉向全球招聘，望吸納不同的技術人才，特別是與產品開發相關、具特定專業技術的人才。她認為，吸引海外人才與本地人才的條件略有不同，惟整體而言

最重要的是Package（待遇），一定要是在市場上具競爭力和公平，第二是公司的前景，以及提供比大公司更彈性的工作（安排）。

據了解，該企目前有約15人，部分海外員工正於土耳其、東南亞地區工作。員工可根據當地的節日，選擇何時放假。另會為員工每人每年數千至數萬元的學習基金，鼓勵他們追求工作以外的知識學習和愛好。

初創公司Blue Sky創辦人鄧碧嫻（右）表示，與員工有更好的溝通，可使其在產品推出時感受更大的成功感，有助留住人才。左為謝曉欣。（林宇翔攝）

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記者：殷凱怡

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