79歲羅拔迪尼路公開滿月愛女照片 同華裔女友因戲結緣

現年79歲的奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）迎來第7名子女，與其因戲結緣的華裔女友於4月6日分娩，誕下一名體重達8磅6安士的女嬰。羅拔迪尼路周四（11日）公開剛滿月的愛女相片，透露女兒名叫Gia Virginia Chin-De Niro。

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原來羅拔迪尼路與女友Tiffany Chen都非常喜歡小朋友，也有生兒育女的計劃，因此對Gia的到來欣喜若狂。

羅拔迪尼路周一（8日）接受專訪時，被問及他與6名子女如何相處，突然自爆剛迎來第7名子女。他當時未透露女兒Gia生母身份，但他3月時被拍攝到與Tiffany Chen外出用餐的相片，女方腹部明顯隆起。

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羅拔迪尼路和Tiffany Chen因拍攝2015年電影《見習冇限耆》相識，女方在電影中飾演羅拔迪尼路戲中角色的太極導師。

據悉，Tiffany Chen的父親William Chen目前仍在紐約市教授太極拳。Tiffany Chen於1994年時以26歲之齡入選《功夫》雜誌名人堂，獲評為年度最佳選手。她當時接受訪問，指自己正學習成為像父親一樣偉大的人。

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兩人2021年被發現在法國牽手，曾與羅拔迪尼路合作的女星Kim Catrall周二（9日）曾指，兩人關係非常甜蜜，並稱讚女方非常出眾。

羅拔迪尼路與演員Diahnne Abbott、Toukie Smith及名媛Grace Hightower分別有兩名子女。連同本月出生的Gia在內，羅拔迪尼路一共擁有7名子女，年齡最大者為現年51歲的養女Drena。

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責任編輯：李俊儀