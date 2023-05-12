戴蒙批特朗普唔了解債務違約 摩根大通料每日開會應對

美國前總統特朗普（Donald Trump）表示，美國債務違約也可能無事。摩根大通（美：JPM）主席兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）批評，特朗普不了解債務違約的風險。戴蒙警告美國若債務違約會帶來災難性後果，更憂慮美國信用評級會被降級。

拜登延至下周與國會領袖債務談判 堅持保留《降通脹法案》 【下一頁】

特朗普周三（10日）出席CNN節目時，指如果民主黨不同意削減聯邦政府開支，促請共和黨國會議員索性觸發債務上限，並揚言違約「可能無事」（Could be maybe nothing）。

戴蒙接受《彭博社》訪問時，形容債務違約是特朗普不太了解的另一件事。戴蒙形容債務違約不是好事，人愈接近就會感到恐慌，市場動盪下股市或會下跌，更可能危及國債市場。

他也憂慮一旦債務違約，美國信用評級於2011年債務上限危機期間降級一事或會重演。

據悉，戴蒙現時每周都會返回摩根大通舉行戰略會議，為債務上限危機做好準備。

特朗普籲共和黨企硬削開支 「債務違約亦可能無事」 【下一頁】

美國可能最早於下月1日違約，戴蒙表明摩根大通會提高開會頻率，到了本月21日起更可能會每日開會應對危機。

戴蒙更表明，他對美國經濟今年下半年的表現沒有信心。

他指美國人目前仍有剩餘儲蓄，但相信很快就會用完，届時經濟層面或會體現美聯儲收緊貨幣政策的全面影響。因此他預期美國今年底會出現溫和衰退。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲