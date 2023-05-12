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【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成

股市 14:27 2023/05/12

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【大行報告｜9988】大摩：軟銀已大致沽清阿里巴巴、消除股價主要憂慮

摩根士丹利發表研究報告指，軟銀集團（SoftBank Group）最新財報顯示已大致完成沽售阿里巴巴 （09988） 持股，相信這有助消除阿里巴巴股價的主要憂慮，予其美股目標價150美元，折合相當於阿里巴巴港股147港元，續予評級「增持」。

阿里巴巴周五（12日）升2%，報84.3元，而阿里巴巴美股（美：BABA）昨收報87.89美元，即意味以現價計，潛在升幅達70%。

軟銀集團去年靠沽阿里巴巴套現2766億，可見【下一頁】

大摩：軟銀持有阿里巴巴股權已跌至不足0.5%

大摩指出，據軟銀集團公開資料，至今年3月底，軟銀經調整淨持股約50億美元（約392億港元）。在上財年之後，軟銀又再次以遠期合約沽售額外41億美元（約320億港元）的阿里巴巴股份。

按該行計算，軟銀集團持股由去年12月的6至7%，降至3月的約2%，至5月持股更跌至低於0.5%。

該行認為，此次沽售不會對阿里巴巴未來的財務或業務產生重大影響。相反，最新的披露與軟銀不斷出售其在阿里巴巴的股份一致。該行認為，沽售過程已接近尾聲，這應該會緩解投資者對集團主要股東拋售的長期憂慮。

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編輯：姚卓然

 

港股 阿里巴巴－SW（09988） Softbank 阿里巴巴 大行報告
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