【華為手機】主打纖薄輕巧　摺疊手機HUAWEI Mate X3登陸香港

▲ 新摺疊手機旗艦HUAWEI Mate X3於昨（11）日正式登陸香港，有羽砂黑及青山黛兩款顏色選擇，售價由15,988港元起。

智能電話廠商間的競爭仍然持續，摺疊手機亦成為廠商搶攻的戰場，新摺疊手機旗艦HUAWEI Mate X3於昨（11）日正式登陸香港，有羽砂黑及青山黛兩款顏色選擇，售價由15,988港元起。

HUAWEI Mate X3採用雙旋水滴鉸鏈、輕量化精密結構及創新物料，配備6.4吋2504 X1080解像度OLED外屏，以及7.85吋的2496 x 2224解像度可摺疊OLED內屏。內外雙屏均支援426 PPI超高像素密度、120Hz動態刷新率，產品亦是首款獲TÜV Rheinland專業色準雙重認證的摺疊手機。

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機體重量只有239g，厚度方面，機體採用一體化Type-C元件設計，機身可做到纖薄輕巧，摺合時厚度有11.08mm，展開後有5.3mm。機體配備4800mAh電池，支援66W HUAWEI SuperCharge有線快充、50W HUAWEI SuperCharge無線快充。機體亦有石墨烯散熱系統，助充電、遊戲時散熱效能提升。

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攝影效能方面，HUAWEI Mate X3支援感知XMAGE影像技術，搭載5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭，以及5倍光學變焦的1,200萬像素潛望式長焦鏡頭。主攝及長焦鏡頭均支援RYYB超感知影像技術，進光量可提升40%，為相片帶來更精準色彩及豐富細節。

HUAWEI Mate X3有羽砂黑及青山黛兩款顏色選擇，售價由15,988港元起。

記者：李彥煒

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