  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後旅遊】Meta ：品牌善用短片和Hashtag　有助接觸目標受眾

商業 14:10 2023/05/12

分享：

分享：

疫後解封，旅客瘋湧各國旅遊，也為品牌帶來了業務發展的新契機。Meta在香港舉行的旅遊峰會上指出，社交媒體和短片對提升旅客興趣和購買意欲的重要性。

【國情點睇】中國文旅行業復甦勢頭勁 「五一」實現旅遊收入近1500億

Meta指出，國際旅遊需求比去年同期增長104%，而當中亞太地區增長最為顯著，旅客流量比去年同期增加超過370%。由於旅遊需求大幅增加，現今旅客在計劃行程時使用的時間比以往長。據Meta委託Kantar Profiles的調查顯示，從探索旅遊目的地至作出決定，大多數旅客會花上至少4個星期。

Hashtag有助發掘旅遊計劃靈感

過去三個月，在Instagram上成為香港用戶最常搜索的關鍵字包括「旅遊攝影」和「旅遊Reels」。Meta指具有個人風格及個性化的多元化創作，可幫助旅遊品牌接觸目標受眾。朋友、家人和網絡紅人之間的口耳相傳亦成為尋找旅遊靈感的重要來源，而社交媒體內容可以幫助發掘靈感。

Meta指社交媒體使用者亦會使用適當的主題標籤（Hashtag）探索旅遊計劃的靈感，品牌使用適當的主題標籤可激發人們對旅行的渴望，從而接觸目標受眾。而過去三個月，Instagram上與旅遊相關的流行主題標籤包括：#adventure、#hikingadventure、#roadtrip、#travelgram 和 #vacation。

【五一長假】「五一」出行成交創歷史峰值 長假首日旅遊訂量升十倍

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

知多啲

【日本旅遊】日本擬本周六解除入境限制　不再需要疫苗或陰性證明入境
【日本旅遊】日本擬本周六解除入境限制　不再需要疫苗或陰性證明入境
【旅遊趨勢】Expedia：八成港人已預訂今年旅程　哪個年齡層自覺最缺乏假期？
【旅遊趨勢】Expedia：八成港人已預訂今年旅程　哪個年齡層自覺最缺乏假期？
【旅遊股】攜程：五一假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平
【旅遊股】攜程：五一假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平
日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
廣告 市場拓展 社交平台 Meta 香港

上一篇文章

【航空發展】阿聯酋成立可持續航空基金　減化石燃料影響

下一篇文章

【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【母親節2023】母親節個性化禮物　最快一個工作天完成製作
【母親節2023】母親節個性化禮物　最快一個工作天完成製作
【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數
【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數
【疫後旅遊】Meta ：品牌善用短片和Hashtag　有助接觸目標受眾
【疫後旅遊】Meta ：品牌善用短片和Hashtag　有助接觸目標受眾
【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款