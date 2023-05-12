【疫後旅遊】Meta ：品牌善用短片和Hashtag　有助接觸目標受眾

疫後解封，旅客瘋湧各國旅遊，也為品牌帶來了業務發展的新契機。Meta在香港舉行的旅遊峰會上指出，社交媒體和短片對提升旅客興趣和購買意欲的重要性。

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Meta指出，國際旅遊需求比去年同期增長104%，而當中亞太地區增長最為顯著，旅客流量比去年同期增加超過370%。由於旅遊需求大幅增加，現今旅客在計劃行程時使用的時間比以往長。據Meta委託Kantar Profiles的調查顯示，從探索旅遊目的地至作出決定，大多數旅客會花上至少4個星期。

Hashtag有助發掘旅遊計劃靈感

過去三個月，在Instagram上成為香港用戶最常搜索的關鍵字包括「旅遊攝影」和「旅遊Reels」。Meta指具有個人風格及個性化的多元化創作，可幫助旅遊品牌接觸目標受眾。朋友、家人和網絡紅人之間的口耳相傳亦成為尋找旅遊靈感的重要來源，而社交媒體內容可以幫助發掘靈感。

Meta指社交媒體使用者亦會使用適當的主題標籤（Hashtag）探索旅遊計劃的靈感，品牌使用適當的主題標籤可激發人們對旅行的渴望，從而接觸目標受眾。而過去三個月，Instagram上與旅遊相關的流行主題標籤包括：#adventure、#hikingadventure、#roadtrip、#travelgram 和 #vacation。

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責任編輯：李智賢

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