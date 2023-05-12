【芯片大戰】OPPO終止自研芯片公司哲庫　「面對全球市場不確定性」

▲ 【芯片大戰】OPPO終止自研芯片公司哲庫 「面對全球手場不確定性」

內地智能手機廠商OPPO 證實，公司關停自研芯片設計公司哲庫（ZEKU）。OPPO解釋，面對全球經濟、手機市場不確定性，經過慎重考慮，決定終止哲庫ZEKU業務，會妥善處理相關事宜。

OPPO在2019年成立芯片設計公「守樸科技」，2020年易名為哲庫，目標推出核心應用處理器、短距通訊、5G Modem、射頻、ISP 和電源管理芯片等，目標終端自研化程度提高。

參考過去資料，哲庫2021年發布全球首枚6納米影像專用NPU芯片「MariSilicon X」，去年底再推出集成專用NPU單元的藍牙音頻SoC芯片 MariSilicon Y。

據市場調查機構Canalys數據，今年首季中國國內手機銷量為6760萬部，為2013年以來最低。

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編輯：麥德銘