【勒索軟件】新型勒索軟件發現　自我加密逃避防病毒軟件偵測

▲ 新型勒索軟體Cactus自今年3月開始在網絡出現，該惡意軟件除了和一般勒索軟件一樣，會將偷到手的資料加密以便勒索贖金，同時也會自我加密以避開安全偵測。

進入數碼時代，惡意攻擊猖獗，勒索軟件亦愈來愈智能，近日就發現新型勒索軟體Cactus，懂得自我加密，規避安全偵測。

新型勒索軟體Cactus自今年3月開始在網絡出現，該惡意軟件除了和一般勒索軟件一樣，會將偷到手的資料加密以便勒索贖金，同時也會自我加密以避開安全偵測。

企業安全風險顧問公司Kroll旗下研究人員認為，Cactus最先藉由Fortinet VPN設備的已知漏洞，成功取得進入受害者網絡的權限，調查發現，黑客都是從具備VPN服務帳號的VPN伺服器而進入企業內聯網。

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Cactus與以往勒索軟件最大不同之處在於，它會透過加密來保護勒索軟件。黑客會批次執行腳本，以便透過7-Zip來獲取加密器二進制檔案。原始Zip壓縮檔便會被刪除，並透過允許其執行的特定旗標來部署二進制檔。整個過程相當不尋常，研究人員認為，有可能是為了防止勒索軟件加密器被安全機制偵測到。

Kroll網絡風險副總經理Laurie Iacono指，Cactus會自我加密，以便讓自己更難被偵測到，進而成功避開防毒及網路監控工具。勒索軟件專家Michael Gillespie對Cactus加密資料的方式執行分析後發現，惡意軟件會根據處理狀態對目標檔案使用多個副檔名，例如在準備加密文件時，Cactus會將其副檔名更改為. CTSo，加密後再改成. CTS1。

雖然目前並沒有關於Cactus向受害者要求贖金的公開資訊，但有消息指，贖金或高達數百萬美元。

責任編輯：李彥煒

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