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【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房

商業 13:23 2023/05/12

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有著「紅A」商標的星光實業以塑膠製品馳名，近年亦拓展了智能廚房解決方案業務。日前紅A就引進智能送餐車到其廚房解決方案，協助本地院舍完善中央廚房。

【老字號專訪】紅A第三代傳人梁馨蘭 疫情下生意多到「做唔停」 如何堅持帶領72年品牌跳出「Comfort Zone」?

紅A的智能廚房解決方案除了服務餐飲業界外，方案亦能照顧到院舍、中央工場等不同的中央廚房的需要。在今年 HOFEX 國際食品餐飲及酒店設備展上，紅A就展示了新近引入的多款適合本地院舍使用的設備，如製作軟餐的攪拌機、運送饍食的冷熱派餐車等，更首次將客製化冷熱派餐車引進香港，符合醫院管理局對院舍的要求，更切合香港的狹小空間使用。

智能餐飲方案已佔公司業務3成

紅A第三代接班人、星光實業業務拓展總監梁馨蘭表示，今年看到院舍業務的需求，特別引入不少適合院舍中央廚房使用的設備，務求令方案更為完善，照顧到各種形式的廚房。目前酒店客戶以提供設備為主，而院舍客戶就以整體廚房方案為主，疫情過後智能餐飲方案已佔公司整體業務達至30%。

梁馨蘭表示，希望將紅A由生產商轉型至服務供應商，未來會集中發展智能餐飲方案，下一步會將決解方案帶到澳門，以至大灣區。但她強調集團不會放棄塑膠製品市場。

【綠色營商】美心集團透過太古地產「綠色廚房」計劃  加強綠色餐飲營運

責任編輯：李智賢

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