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英大臣拒上調退休年齡至68歲 促下屆政府迎難而上

環球社會熱點 14:03 2023/05/12

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英國就業及退休保障大臣施榮達（Mel Stride）出席午餐會，被在場英媒問及對法國反退休改革示威的看法。他表明現屆政府無意上調領取國家退休金年齡至68歲，勉勵接班人將需迎難而上（grasp the nettle）。

英倫銀行行長料通脹急回落 加息有三分二痛苦仍未顯現 【下一頁】

施榮達因應疫情和經濟不確定性，已推遲作出決定。英國可能在2030年代，將領取退休金年齡由67歲上調至68歲，政府可留待下屆議會期作出決定。

他認為政府日後仍需改革退休金政策，但或交由下屆政府處理。民眾會在新措施生效前10年得悉詳情，因此他相信國民不會因退休金改革而引發騷亂。

施榮達承認，財政部預算責任辦公室（The Office for Budget Responsibility，OBR）的對未來50年的財政可持續性報告預測顯示，英國人口變化和養老成本正往錯誤方向發展，所以當局在某個時間點必須迎難而上，但自己任內不會處理。

倫敦過160宗近億豪宅成交 恢復至脫歐前水平 【下一頁】

外界分析指施榮達的言論，是暗示他不會尋求連任就業及退休保障大臣。

施榮達透露，政府無計劃廢除退休金的三重鎖定（triple lock）政策，並指相關政策應交由首相等人決定。

根據三重鎖定政策保障退休金，退休金升幅每年會根據薪金升幅、通脹率或2.5%中最高者來調整。英國今年退休金將錄得創紀錄的10%增長，但當地工資升幅僅得約5.5%。

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責任編輯：李俊儀

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