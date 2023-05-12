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英倫銀行行長料通脹急回落 加息有三分二痛苦仍未顯現

環球經濟金融 13:07 2023/05/12

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英倫銀行宣布加息0.25厘，行長貝利（Andrew Bailey）接受英國天空電視台（Sky News）訪問時，預計未來幾周通脹會迅速回落。但他警告加息帶來的痛苦仍有三分之二未顯現。

倫敦過160宗近億豪宅成交 恢復至脫歐前水平 【下一頁】

貝利評估加息對按揭貸款影響時，估計仍有相當大比例的按揭貸款尚未重置，借款人目前為止僅承受約三分之一加息帶來的痛苦。

他解釋英國現時約有85%的按揭貸款採用定息按揭計劃，約有數百萬借款人的按揭定息期今年届滿，需更長時間才能體現利率變化的影響。

不過由於能源價格回落及經濟更具彈性，貝利估計英國數周後公布4月份的新數據時，通脹可能會直線下降。

英樓按機構重推零首期10成按揭 年輕人易變負資產 【下一頁】

另外，英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）上月底表示，英國人及企業都要接受他們變得更窮的事實，停止尋求加薪和加價。

貝利暗示皮爾的措辭不謹慎，他承認國民收入的確有所下降，但因為通脹主要體現在能源和食物等生活必需品，而上述必需品佔基層家庭更多消費份額，因此通脹對他們的影響更大。

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責任編輯：鄭錦玲

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