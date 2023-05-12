▲ 【港元拆息】拆息回落、1個月HIBOR終止16連升 全線續高於4厘

香港銀行體系總結餘跌至美國2008年量寬政策以來低位後，近期港行銀行同業拆息HIBOR反覆走高，隔夜HIBOR一度升至2007年高位。據銀行公會最新公布數據，全線HIBOR輕微回落，H按按揭掛鈎的1個月HIBOR終止16連升，最新回落0.18702厘至4.3425厘。

短於兩周的港元拆息單日回落逾20基點。

截至周五上午11時10分，香港銀行公會公布最新港元拆息水平：

年期 港元利息結算率（厘） 按日變化（厘） 隔夜 4.54167 -0.26440 1星期 4.26595 -0.28429 2星期 4.28083 -0.23619 1個月 4.34250 -0.18702 2個月 4.41917 -0.07012 3個月 4.43881 -0.05190 6個月 4.45262 -0.03607 12個月 4.53131 -0.02988

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編輯：麥德銘