hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】拆息回落、1個月HIBOR終止16連升 全線續高於4厘
宏觀解讀 12:59 2023/05/12
香港銀行體系總結餘跌至美國2008年量寬政策以來低位後，近期港行銀行同業拆息HIBOR反覆走高，隔夜HIBOR一度升至2007年高位。據銀行公會最新公布數據，全線HIBOR輕微回落，H按按揭掛鈎的1個月HIBOR終止16連升，最新回落0.18702厘至4.3425厘。
短於兩周的港元拆息單日回落逾20基點。
截至周五上午11時10分，香港銀行公會公布最新港元拆息水平：
|年期
|港元利息結算率（厘）
|按日變化（厘）
|隔夜
|4.54167
|-0.26440
|1星期
|4.26595
|-0.28429
|2星期
|4.28083
|-0.23619
|1個月
|4.34250
|-0.18702
|2個月
|4.41917
|-0.07012
|3個月
|4.43881
|-0.05190
|6個月
|4.45262
|-0.03607
|12個月
|4.53131
|-0.02988
港元水緊原因曝光 傳有基金總部遷新加坡致短息飈 金管局怎說？可見【下一頁】
【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金
相關文章：
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤 總結餘跌至445億港元（不斷更新）
編輯：麥德銘
看文章 ・ 賺取 ET Points