大新銀行「快應錢」私人貸款　全新極速放款及新增 WhatsApp 預約申請　配合復常後貸款需求上升 

大新銀行有限公司 (「本行」)早前推出「快應錢」私人貸款服務全新服務，繼續發揮為客戶「度到盡」的精神 - 清卡數「快應錢」全新最快 24 小時極速放款服務，以及新增 WhatsApp預約申請，助客戶更快更方便脫離債務煩惱。

▲ 大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生分享大新「快應錢」私人貸款推出清卡數「快應錢」全新最快 24 小時極速放款服務，以及新增 WhatsApp 預約申請，配合復常後香港市民趨升的貸款需求。

大新銀行總經理兼零售銀行處副主管鄧子健先生表示：「隨著各地通關復常，香港市民旅遊消費活動日漸增多，帶動貸款需求上升。大新銀行『快應錢』私人貸款多年來致力成為客戶可靠的財務伙伴，今次推出清卡數『快應錢』全新最快 24 小時批核兼放款，比其他銀行要等待最少數天，我們希望能幫客戶更快脫離卡數債務困擾。此外，為提升客戶申請體驗，除分行、電話、網上等線上線下多個渠道，現更新增經 WhatsApp預約申請，簡便快捷。而為進一步體現『幫您度到盡』的精神，除分期「快應錢」繼續保持競爭性的特低實際年利率低至1.38%，推廣期內我們更會於大新銀行Facebook專頁不定期推出快閃優惠，客戶可專享額外升級回贈。」

大新「快應錢」私人貸款全新推廣詳情：

分期「快應錢」特低實際年利率低至 1.38%、貸款額高達 200 萬港元或 14 倍月薪（以較低者為準）、還款期長達 60 個月，高達 10,000 港元現金回贈，一張身份證可以輕鬆貸款。

清卡數「快應錢」全新最快24小時極速批核、貸款額高達200萬港元或23倍月薪（以較低者為準）、還款期長達72個月，大新銀行貸款專員打造貼心貸款方案，符合條件加送智能手機或高達8,000港元現金回贈。

「七師傅」推薦優惠 請留意大新銀行Facebook專頁推出不定期快閃優惠，專享額外獎賞。

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本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。

優惠須受有關條款及細則約束。

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大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾 75 年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。

除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約 13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有約 70 個業務網點。

（特約）