【專家點睇】中國經濟處二次轉型臨界點 李迅雷：堅持高水平的開放

中泰證券首席經濟學家李迅雷發表報告指，中國通過改革開放成功實現從農業大國向全球製造業第一大國的轉型，並成為全球第二大經濟體，但隨着人口老齡化加速，以出口和房地產雙輪驅動的增長模式已經遇到瓶頸，需要開展第二次轉型，即從高度依賴投資向消費主導的增長模式轉型，從高度依賴出口向內需主導的模式轉型，從高度依賴房地產經濟，向製造強國、數字經濟方向轉型。

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國內而言，他認為一方面要繼續增加研發投入，提高自主創新能力。另一方面，則要發揮和市場和政府的兩方面作用。例如，中國製造業的集中度相對較低，純粹靠市場機制來進行購並效率較低，時間較長，可以用市場和行政相結合的方式，整合行業資源，提高行業的集中度。

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報告又稱，中國製造業的跨國公司數量比較少，使得國內企業難以分享海外的人力成本紅利，也造成其品牌影響力較弱，品牌定價力不足。因此，中國一定要堅持「高水平的開放」，通過開放來反擊「去中國化」，積極引進外國技術和設備。在逆全球化挑戰下，中國在技術升級方面對自主研發的依賴度更強。但從經費支出及增速上看，中國制造業技術進步還有相當大的空間。例如，在智能汽車製造方面，中國大有可為，汽車製造涉及的產業鏈廣泛，是房地產之外對經濟增長有較大的帶動作用的行業。

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責任編輯：林衛