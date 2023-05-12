【A股點睇】券商中期看好成長風格 A股或迎新一輪盈利周期

據內地報道，隨着多家券商陸續公布中期策略，普遍預期隨着國內經濟復甦縱深推進和低基數效應，A股將迎來盈利上行周期，第二季利潤增速有望大幅改善。西部證券首席策略分析師表示，地產鏈的修復性增長、綫下消費的持續復甦等是本輪盈利周期改善的主要動力。另中信建投證券首席策略官表示，庫存周期切換將支撐企業盈利，預計上半年將完成切換進入被動去庫存階段，成為A股市場波動均值上移的基礎。

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在券商中期策略觀點中，資訊科技（TMT）和「中特估」等關鍵詞密集式出現。券商一致看好TMT投資主綫，長期來看，TMT行情有望貫穿全年。太平洋證券首席策略分析師表示，長期視角下TMT行業中的人工智能生成內容（AIGC）方向仍是首選。開源證券策略首席分析師認為，TMT行情有三個原因支撐，一是經濟逐漸復甦的宏觀大背景；二是「AI+」有望帶動新一輪產業周期，第一季部分TMT行業業績已經出現改善；三是基金持倉配置仍處於低位。

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對於近期市場關注度持續升溫的「中特估」概念，東北證券首席策略分析師認為，「中特估」行情的上漲邏輯主要是估值修復，要挖掘估值足夠低的股份。但如果要看持續性，還要結合盈利預期或基本面情況。從行業上來看，推薦航空機場、鐵路、公路、港口等經濟修復相關的行業中，部分「中特估」相關股份仍有上漲空間。

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責任編輯：林衛