【券商點睇】季度營運數據穩健 新奧能源轉型走在前列

根據安信國際的報告，新奧能源（02688）第一季綜合能源銷售量實現7,062百萬千瓦時，按年增加27.8%；天然氣零售銷售量為70.5億立方米，按年增加3.1%；新開發家庭用戶41.9萬戶，按年減少6.9%；綜合售氣價差環比改善至每立方米0.46元（人民幣，下同）；智家業務自有品牌銷售量增加43.5%。

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該行表示，接駁業務維持全年180至200萬戶的接駁目標，看好智家業務發展。智家業務滲透率進一步提升，在現有客戶群的滲透率為11%，按年增長2個百分點；在期內的新開發客戶中的滲透率為32%，增長6個百分點。另外，公司手上有700萬戶客戶接駁超過10年，預計也會為智家業務有所貢獻。全年智家業務指引為30%的毛利增長，預計未來幾年都將會保持這個增長。

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受疫情影響，新奧能源第一季的銷售氣量為較低基數，但是隨着第二、三季生產經營和中國經濟的進一步恢復，預計公司未來的經營呈現向好態勢。公司此前提出全年核心利潤增長10%以上的指引，體現了公司的穩健經營。另在智家業務和泛能業務的發展具有潛力，成為公司的主要增長動力。

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責任編輯：林衛