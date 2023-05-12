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【ChatGPT】歐洲議會表決：通過嚴格法案監管ChatGPT等AI工具

科技 12:23 2023/05/12

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歐洲議會（European Parliament）昨（11日）就通過表決，限制歐洲的AI使用方式，或向通過全球首個人工智能監管法案邁出關鍵的一步。

ChatGPT人工智能應用今年以來非常火熱，但亦引申眾多問題，鑑於新式人工智能（AI）技術出現，歐洲議會（European Parliament）昨（11日）就通過表決，限制歐洲的AI使用方式，或向通過全球首個人工智能監管法案邁出關鍵的一步。

按法新社報導，歐洲議會公民自由和消費者保護委員會昨日以壓倒性票數通過一份文件，呼籲限制歐洲的AI使用方式，同時持續推動產業創新。相關法案草案計劃於下月提交歐洲議會全體表決，之後歐洲議會、歐盟理事會（ Council of the European Union）和歐盟執行委員會（European Commission）代表，將在三方會談中商討並決定法案最終的條款。

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據報導，歐洲議會所制定的禁止限制領域，包含在公共場所使用生物識別技術。同時要求除非獲得法官同意，否則警察不得使用AI人工智能。此外，使用AI生物識別功能，對民眾的性別、種族、民族、公民身份、宗教或政治取向而分類也是被禁止。

根據文件內容，AI工具將依照風險層級分類，從低風險到不可接受。使用此類工具的政府和企業將根據風險層級承擔不同的義務。

責任編輯：李彥煒

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