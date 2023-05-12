【AI大戰】Meta推AI Sandbox　助廣告商生成內容

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生成式人工智能（Generative AI）的戰火愈趨激烈，繼Adobe、Google等科企宣布推出各大生成式AI功能，Meta也不甘示弱，宣布推出多項由人工智能驅動的新工具和服務，當中包括AI Sandbox，預計7月逐步開放讓更多廣告商使用，並計畫於今年內將部分功能加入產品當中。
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Meta表示，AI Sandbox將會是該企測試新工具和功能早期版本的地方，包括生成式AI驅動廣告工具（Generative AI-powered ad tools）。該企目標是了解廣告商的需求，並令廣告工具的功能更易於使用。
目前該企已研發出不同工具，包括：
除此之外，Meta也透露Meta Advantage也將會有全新功能，包括一鍵將手動行銷活動切換至Advantage+ 購物活動、在目錄廣告中使用影片素材、 推出「成效比較」等。
責任編輯：曾曉汶
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