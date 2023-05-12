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【AI大戰】Meta推AI Sandbox　助廣告商生成內容

科技 14:00 2023/05/12

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Meta宣布推出多項由人工智能驅動的新工具和服務，當中包括AI Sandbox，預計7月逐步開放讓更多廣告商使用，並計畫於今年內將部分功能加入產品當中。

生成式人工智能（Generative AI）的戰火愈趨激烈，繼Adobe、Google等科企宣布推出各大生成式AI功能，Meta也不甘示弱，宣布推出多項由人工智能驅動的新工具和服務，當中包括AI Sandbox，預計7月逐步開放讓更多廣告商使用，並計畫於今年內將部分功能加入產品當中。

【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客

【Facebook Reels】Facebook添Reels個人化選項　改善影片排序

Meta表示，AI Sandbox將會是該企測試新工具和功能早期版本的地方，包括生成式AI驅動廣告工具（Generative AI-powered ad tools）。該企目標是了解廣告商的需求，並令廣告工具的功能更易於使用。

廣告商可以嘗試使用不同的版本去觸及特定受眾。（Meta資料圖片）

目前該企已研發出不同工具，包括：

  • 文字變化功能：產生多個文字版本來突出廣告的重要內容，廣告商可以嘗試使用不同的版本去觸及特定受眾。
  • 創作背景圖片：廣告商輸入文字便能創作背景圖片，更快地嘗試各種背景，令廣告創意素材更多樣化。
  • 圖像裁剪：調整創意素材的長闊比例，便利於多個媒體上刊登，例如Stories或Reels。廣告商花可費更少時間和資源來調整創意素材。

與Jones Road Beauty初步測試創作背景圖片。（Meta資料圖片）

除此之外，Meta也透露Meta Advantage也將會有全新功能，包括一鍵將手動行銷活動切換至Advantage+ 購物活動、在目錄廣告中使用影片素材、 推出「成效比較」等。

【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出

責任編輯：曾曉汶

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