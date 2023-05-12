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【大灣區】中銀香港：大灣區科創相關貸款較去年底增12%

股市 12:30 2023/05/12

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【大灣區】中銀香港：大灣區科創相關貸款較去年底增12%

中銀香港 （02388） 交易銀行部副總經理俞陳平表示，粵港澳大灣區企業對跨境金融服務的需求顯著上升，今年首季中銀香港為大灣區企業以及科創企業提供的貸款持續增長，當中與科創相關的貸款額較去年底增近12%。此外，查詢全球現金管理服務的客戶數目及實際上線的資金池項目均錄得倍數增長。

推跨境金融服務系列方案

中銀同時宣布，推「灣區.商贏」跨境金融服務系列方案，支援各類型香港企業進入內地，拓展大灣區新市場，同時服務內地企業，開拓國際市場。

中銀表示，方案可針對初創企業、擴展跨境業務的企業，以至法律、檢測認證等高端服務貿易行業，度身訂造適切的大灣區服務方案，令他們把握最新的跨境政策和大灣區產業趨勢，更好地進行財務規劃，營商展業。

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【資產管理】中銀香港「私人財富」客戶數目升逾三成　跨境客投保傳承類產品飆逾7倍

記者：伍鍵文

港股 財政政策 銀行 中銀香港（02388）
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