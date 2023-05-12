【科技狂人下台】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　已委任「她」為新CEO

▲ 近日Elon Musk又有驚人舉動，竟在Twitter上宣布辭去公司CEO一職，並委任「她」成為新任CEO，自己退居為執行主席及科技總監。

社交平台Twitter自從科技狂人Elon Musk入主上台後，經常鬧得滿城風雨，近日Elon Musk又有驚人舉動，竟在Twitter上宣布辭去公司CEO一職，並委任「她」成為新任CEO，自己退居為執行主席及CTO負責產品、軟件及系統運作。

Elon Musk在Twitter上雖然交代會退位讓賢，但就未有提到新任的CEO人選，只透露新任CEO的「她」將於6週後正式履新。外間一直在揣測新任女CEO人選，按BBC報道，NBCUniversal的廣告部主管Linda Yaccarino或有機會成為Twitter新任CEO，至於最終結果如何，6週後就會有答案。

【Google Bard】Bard支援全球180國家使用 惟欠中國內地、香港

【Twitter功能】Twitter推加密訊息 用戶需先加入認證計劃

自從去年10月，Elon以440億美元成功將Twitter收歸旗下成為新玩具，及後亦大刀闊斧砍去數名公司高層與數百名員工。Elon上台後，Twitter核心廣告業務受到影響，平台上冒犯性與仇恨性言論增加，多家主要廣告商暫停付費促銷活動，Elon亦陸續推出新招，如新的訂閱服務Twitter Blue來挽回。

Elon收購Twitter後可謂分身不暇，其本業電動車品牌Tesla業績不太理想，該公司的投資者、股東去年曾呼籲Elon交出Twitter 控制權，今年Tesla股東就曾公開敦促董事會確保Elon將時間重新投放到Tesla上。如今，Elon已公開表示辭去Twitter話事人一職，相信今後會專心於Tesla的業務上。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：