  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技狂人下台】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　已委任「她」為新CEO

科技 11:45 2023/05/12

分享：

分享：

近日Elon Musk又有驚人舉動，竟在Twitter上宣布辭去公司CEO一職，並委任「她」成為新任CEO，自己退居為執行主席及科技總監。

社交平台Twitter自從科技狂人Elon Musk入主上台後，經常鬧得滿城風雨，近日Elon Musk又有驚人舉動，竟在Twitter上宣布辭去公司CEO一職，並委任「她」成為新任CEO，自己退居為執行主席及CTO負責產品、軟件及系統運作。

Elon Musk在Twitter上雖然交代會退位讓賢，但就未有提到新任的CEO人選，只透露新任CEO的「她」將於6週後正式履新。外間一直在揣測新任女CEO人選，按BBC報道，NBCUniversal的廣告部主管Linda Yaccarino或有機會成為Twitter新任CEO，至於最終結果如何，6週後就會有答案。

【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港

【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃

自從去年10月，Elon以440億美元成功將Twitter收歸旗下成為新玩具，及後亦大刀闊斧砍去數名公司高層與數百名員工。Elon上台後，Twitter核心廣告業務受到影響，平台上冒犯性與仇恨性言論增加，多家主要廣告商暫停付費促銷活動，Elon亦陸續推出新招，如新的訂閱服務Twitter Blue來挽回。

Elon收購Twitter後可謂分身不暇，其本業電動車品牌Tesla業績不太理想，該公司的投資者、股東去年曾呼籲Elon交出Twitter 控制權，今年Tesla股東就曾公開敦促董事會確保Elon將時間重新投放到Tesla上。如今，Elon已公開表示辭去Twitter話事人一職，相信今後會專心於Tesla的業務上。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】翻撻80年代Roller熱潮　辦暑期班增市場認知
ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
2023/05/09
Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
Twitter宣佈推出通話和加密信息功能 本周將刪除不活躍賬戶
2023/05/10
Twitter宣佈推出通話和加密信息功能 本周將刪除不活躍賬戶
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
2023/05/11
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
【TSLA】馬斯克兌現承諾、已為Twitter定新女CEO人選　Tesla股價即彈2%
2023/05/12
【TSLA】馬斯克兌現承諾、已為Twitter定新女CEO人選　Tesla股價即彈2%

你可能感興趣

Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
12:28 2023/05/09
Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」
Twitter宣佈推出通話和加密信息功能 本周將刪除不活躍賬戶
12:21 2023/05/10
Twitter宣佈推出通話和加密信息功能 本周將刪除不活躍賬戶
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
16:48 2023/05/11
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
收購 科技產品 網絡保安 廣告 Twitter 社交平台

上一篇文章

【ChatGPT】歐洲議會表決：通過嚴格法案監管ChatGPT等AI工具

下一篇文章

【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起
【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起
【科技狂人下台】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　已委任「她」為新CEO
【科技狂人下台】Elon Musk宣布辭去Twitter CEO　已委任「她」為新CEO
【華為手機】主打纖薄輕巧　摺疊手機HUAWEI Mate X3登陸香港
【華為手機】主打纖薄輕巧　摺疊手機HUAWEI Mate X3登陸香港
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港
【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港
【AI爭議】AI生成音樂假扮新歌　騙徒冒外國歌手之名行騙
【AI爭議】AI生成音樂假扮新歌　騙徒冒外國歌手之名行騙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款