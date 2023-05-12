  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】滙豐上調2023年香港GDP增長預測至5%　料內地旅客量恢復至疫前3分之2

宏觀解讀 11:41 2023/05/12

分享：

分享：

【香港經濟】滙豐上調2023年香港GDP增長預測至5%　料內地旅客量恢復至疫前3分之2

滙豐環球研究發表最新報告指，香港首季GDP預估增長2.7%，主要受惠於本地消費增長12.5%，料未來數季動力持續強勁，令全年香港GDP增長可達5%，較該行原先估計的3.8%，高出1.2個百分點。

不過，因應基數提高，滙豐將2024年香港經濟增長預測，由2.9%降低至2.5%。

港府下午公布香港首季GDP的修訂數字和更新全年經濟增長預測。

香港首季GDP預估增長2.7%、終止四連跌，可見【下一頁】

滙豐：全年訪港內地旅客可恢復至疫情3分之2　消費增長可達25%

滙豐環球研究大中華區經濟師辛怡然指，私人消費受惠於防疫限制全面解除，非必須消費反彈幅度最佳，看好趨勢可持續，而4月、7月發放的電子消費券可進一步催谷消費，而強勁的勞動市場可令居民更有信心消費，因此看好香港全年消費表現。

她續指，至4月底，內地旅客訪港數目已恢復至疫情前50%，較1月時只有6%明顯改善，料全年內地訪港旅客數目可恢復至疫情前3分之2，反映未來數月訪客量將進一步回升。滙豐最新料全年香港私人消費可按年增長25%，較原先預測高出10個百分點。

不明朗因素方面，全球需求疲弱將持續削弱貨物出口，而高息環境不利投資支出，但滙豐認為，邊境重開和經濟復甦可抵銷相關壓力，尤其是內地和港人流、貿易和生意往來恢復可同時為陸路貿易、樓市和營商信心，提供更多保障。

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

相關文章：

【香港經濟】花旗料本港第3季GDP勁彈6.7% 末季續增6.5%

【香港經濟】IMF料香港今年GDP增3.5%　續撐聯匯制度最合適安排

【香港經濟】高盛大幅調高香港GDP增長預測至6%

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 經濟 旅客量
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【美股市況】消費者信心回落　美滙美債息齊升　道指跌53點　納指跌0.4%（不斷更新）
【美股市況】消費者信心回落　美滙美債息齊升　道指跌53點　納指跌0.4%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款