▲ 【香港經濟】滙豐上調2023年香港GDP增長預測至5% 料內地旅客量恢復至疫前3分之2

滙豐環球研究發表最新報告指，香港首季GDP預估增長2.7%，主要受惠於本地消費增長12.5%，料未來數季動力持續強勁，令全年香港GDP增長可達5%，較該行原先估計的3.8%，高出1.2個百分點。

不過，因應基數提高，滙豐將2024年香港經濟增長預測，由2.9%降低至2.5%。

港府下午公布香港首季GDP的修訂數字和更新全年經濟增長預測。

滙豐：全年訪港內地旅客可恢復至疫情3分之2 消費增長可達25%

滙豐環球研究大中華區經濟師辛怡然指，私人消費受惠於防疫限制全面解除，非必須消費反彈幅度最佳，看好趨勢可持續，而4月、7月發放的電子消費券可進一步催谷消費，而強勁的勞動市場可令居民更有信心消費，因此看好香港全年消費表現。

她續指，至4月底，內地旅客訪港數目已恢復至疫情前50%，較1月時只有6%明顯改善，料全年內地訪港旅客數目可恢復至疫情前3分之2，反映未來數月訪客量將進一步回升。滙豐最新料全年香港私人消費可按年增長25%，較原先預測高出10個百分點。

不明朗因素方面，全球需求疲弱將持續削弱貨物出口，而高息環境不利投資支出，但滙豐認為，邊境重開和經濟復甦可抵銷相關壓力，尤其是內地和港人流、貿易和生意往來恢復可同時為陸路貿易、樓市和營商信心，提供更多保障。

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記者：麥德銘