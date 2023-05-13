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【俄烏戰爭】南非否認秘密向俄供武 美大使遭召見後致歉（第二版）

環球社會熱點 11:20 2023/05/13

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美國駐南非大使布里吉蒂（Reuben Brigety II）周四（11日）指控，南非政府去年底透過一艘受制裁的俄羅斯貨船Lady R，秘密為俄羅斯提供武器。他指貨船去年12月6至8日期間，曾停靠南非賽門鎮（Simon’s Town）海軍基地。

（第二版更新南非回應）

「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲 【下一頁】

南非外長潘多爾（Naledi Pandor）周五（12日）召見布里吉蒂，就布里吉蒂日前的言論表示極度不滿，強調南非當局沒有批准任何對俄羅斯的軍售。

布里吉蒂承認自己越界，向南非道歉，重申兩國的夥伴關係牢固。

布里吉蒂日前向南非媒體表示，他相信南非當局將武器和彈藥運到貨船上，而船隻正返回俄羅斯。他強調為俄羅斯提供武器的是非常嚴重問題，且並未解決，敦促南非秉承不結盟政策。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）辦公室同日發表聲明，指美方指控令人失望，破壞兩國官員的合作與夥伴關係精神。

聲明更指，南非和美國官員近期曾討論Lady R事件，同意展開調查。南非政府會作獨立調查，而美國情報部門將提供一切掌握證據。

俄勝利日巡遊規模縮減 批烏提前慶二戰勝利 【下一頁】

美國財政部去年5月指控Lady R等貨船涉嫌運送武器，將其列入制裁名單。Lady R去年停靠南非海軍基地，而非貨船常用的開普敦（Cape Town）民用港口時，一度引起爭議。

南非反對派國會議員兼影子防長Kobus Marais當時曾發表聲明，指貨船通宵卸貨及上貨。

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責任編輯：李俊儀

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