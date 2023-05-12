▲ 【內房危機】花樣年債務重組計劃據報遭第二大股東反對

據《彭博》引述知情人士透露，花樣年 （01777） 的第二大股東TCL實業反對花樣年擬議債轉股計劃的條款，而這是花樣年重組計劃的一個重要元素。由於債轉股勢必攤薄現有股東的股權。其中一名消息人士稱，TCL實業要求少數股東和控股股東應待遇相同。

報道指，花樣年需要召開股東大會，以批准為擬議債轉股計劃增發新股，這需要獲得至少50%投票權的支持。一位知情人士表示，如果談判失敗，持股17.5%的TCL實業可能反對發行新股，惟目前尚不清楚何時召開股東大會。

知情人士又透露，花樣年擬提出修訂計劃，讓少數股東在重組後擁有更多股權，但TCL實業不同意其具體細節。

花樣年回應報道消息指，如果TCL實業反對，重組計劃可能落空；在最壞情況下，股東將甚麼也收不回來。而TCL實業則沒有回應消息。

據花樣年最近在港交所的公告表示，佔公司現有債務工具76.44%的持有人已加入重組支持協議。目前的任何差池都可能破壞重組進程。

經過15個月的等待後，花樣年今年1月公佈了離岸債務重組計畫的細節，擬將13億美元離岸債務轉股，並延長一些債務的到期時間。若得以實施，離岸債權人將合計持有重組後花樣年的52.6%股權。TCL實業將僅持股1%，其他少數股東持股僅1.4%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

相關文章：

【內房危機】花樣年：逾76%債務工具持有人支持重組協議

【內房危機】花樣年公布境外債重組方案 債轉股13億美元、另派8隻新美元債予債權人

【內房危機】深圳陳紅天再有物業成銀主盤 傲璇OPUS單位、祥祺中心相繼被招標

編輯：姚卓然