拜登延至下周與國會領袖債務談判 堅持保留《降通脹法案》

美國總統拜登（Joe Biden）原定當地時間今日（12日），與國會領袖開會商討債務上限，會議延至下周舉行。美媒引述消息指，拜登一方堅持保留《降通脹法案》的支出，拒絕將其納入談判削減開支範圍。

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白宮已證實，拜登今日不會按計劃與國會領袖就債務上限問題會晤，拜登與國會領袖都同意下周初會晤。據悉，各方工作人員仍會繼續開會。

不過據共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）形容，工作人員過去兩日的討論取得成效。

美媒CNN報道，白宮工作人員正嘗試縮窄談判範圍，已向國會領袖的談判代表提出，多個項目都不會納入談判範圍内。

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據悉，拜登一方堅持保留的項目包括《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）、免除學生貸款債務、輔助營養援助計劃（SNAP）、醫療補助條款。

不過，拜登料對共和黨人提出的部分優先議程持開放態度，包括收回未使用的新冠疫情救助資及能源許可改革。

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責任編輯：鄭錦玲