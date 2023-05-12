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【大行報告｜京東】瑞銀：京東成本控制得宜、新CEO料更進取發展電商　一文看清大行對京東季績看法（不斷更新）

股市 15:59 2023/05/12

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【大行報告】一文看清大行對京東季績看法（不斷更新）

内地電商巨頭京東 （09618） 公布季績，經調整純利按年增88.3%至75.9億元（人民幣，下同），勝市場預期。與此同時，京東在同日公布高層人事變動消息，年僅48歲、現任首席執行官的徐雷宣布在今年6月退休，空缺則現任CFO許冉接替。本文綜合券商對京東績後的看法，讓讀者更易了解及掌握公司動態。

京東公布首季業績，可見【下一頁

（更新至下午3時48分）

瑞銀：京東成本控制得宜、新CEO料更進取發展電商

瑞銀發表研究報告，指京東首季收入、經調整EBIT均超該行及市場預期，主要是由更高毛利潤率及低營運成本所驅動。這印證了該行早前的推測：京東並沒有在「百億補貼」活動投入大量補貼，但認爲公司預留一定資金在「618購物節」作促銷之用。

該行表示，京東的零售板塊首季按年下跌2.4%，當中百貨板塊跌8.7%，電子和家電收入跌1.2%，但仍高於該行預期5.2%的水平。與此同時，雖然今次業績沒有給予指引，但管理層在分析師會議時表示，在京東進行結構之後，料在次季出現「更令人鼓舞的趨勢」。

該行預計，市場對京東業績應稍為正面，投資者需留意管理層關於業績前景的言論及戰略，而CEO徐雷的退休或促使京東更聚焦在其電商業務的增長。該行予「中性」評級，目標價43美元。

花旗：「天天低價」策略積極進取　認同新CEO許冉能力

花旗發表研究報告，表示對管理層變動感到驚訝，不過，按該行對許冉的認識，認為她有能力勝任CEO一職，並帶領公司營運轉型及實現可持續增長和收入多元化的方向。

與此同時，該行表示，京東早前公布的重組計劃，有助更好整合和平衡1P（自營）和3P（第三方商家）業務發展。同時該行又指，即使公司「天天低價」低價策略積極，加上「618購物節」進取的折扣，京東管理層對零售毛利率前景抱有信心。

再者，該行指，管理層預計今年次季GMV（商品交易總額）增長率較首季有所加速，故此調整公司2023至2025年的營收增速預測至0.6%、1%、1%；經調整純利預測為18.3%、31.7%、28%，予公司美股目標價68美元，重申「買入」評級。

滙豐研究：整體短期收入增長仍具挑戰

滙豐研究表示，京東重點關注3P業務，短期相關業務增長前景或好過預期，因此該行調高對京東今年營收預測1%，惟2024至2025年的預測維持不變，即1.08萬億元、1.17萬億元及1.28萬億元。該行提到，儘管競爭加劇，但由於京東的收入組合調整及持續壓縮營銷成本，首季利潤率超預期，上調今年至2025年利潤率0.5、0.4及0.3個基點，相當於283.1億元、311億元及353.2億元純利。

對於消費復甦及618促銷前景，滙豐研究認為，京東4、5月家電和家具復甦不俗，但6月或面臨更多挑戰，因為去年同期高基數效應，而線上生鮮業務將繼續受到渠道調整和高基數拖累，今年末季或明年初才出現復甦。該行又料，京東計劃加大618營銷支出，以捍衛市場份額。

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記者：伍鍵文

港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 大行報告 美股 滙豐控股（00005）
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