  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜芯片】華虹半導體挫半成　花旗：需求弱兼平均售價受壓、降目標價至33元

股市 11:01 2023/05/12

分享：

分享：

【大行報告｜芯片】花旗：華虹半導體需求弱兼平均售價受壓、降目標價至33元

華虹半導體 （01347） 首季溢利升48%，花旗發表報告指，芯片行業整體下行及持續整理庫存，華虹半導體首季銷售和毛利率達早前指引的下限，但小許低於該行預計，同時因需要疲弱、成本上升及平均售價受壓，故下調今、明年盈利預測21%，分別至3.7億美元及3.3億美元。

華虹半導體現挫半成，報26.35元，創近今年低。

公司預計第二季銷售收入約6.3億美元左右，即按季持平，毛利率約在25%至27%之間，按季6%，花旗指，這意味公司折舊成本上升及產品平均售價受壓，該行認為在下行周期內，公司平均售價持續受壓

不過，管理層對功率離散元件 （Power Discrete）增長依然樂觀，並持續提升其產能。即使面對需求疲弱，公司亦無減慢擴張產能。公司去年資本開支為9.96億美元，無錫12英寸產能擴張持續。公司表示，看好國內芯片需求，尤好特殊製造方面，絕緣柵雙極電晶體（IGBT）和功率離散元件。中國客戶首季貢獻76%的收入，按季增長4%。

花旗表示，由於現處芯片行業下行周期，故對公司持較保守看法，不過，認為目前股價已反映其不利因素。在公司可搶佔國內市佔率及估值吸引之下，該行維持「買入」評級，可是，目標價由38元降至33元。

更多【即市財經分析】文章

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

相關文章：

【業績｜芯片】華虹半導體首季溢利升48%　次季收入指引按季持平、毛利率料大降

【中芯981】中芯升逾3%　毛利率按季跌11個百分點　美國收入佔比下跌　

【芯片大戰】中國科企據報加快研發不依賴美國最新芯片的尖端AI技術　涉阿里百度等

編輯：姚卓然

港股 晶片 華虹半導體（01347） 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【美股市況】消費者信心回落　美滙美債息齊升　道指跌53點　納指跌0.4%（不斷更新）
【美股市況】消費者信心回落　美滙美債息齊升　道指跌53點　納指跌0.4%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
【港元拆息】港元水緊原因曝光　傳有基金總部遷新加坡致短息飈　金管局：未發現港元市場有異常活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款