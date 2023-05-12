【大行報告｜芯片】華虹半導體挫半成　花旗：需求弱兼平均售價受壓、降目標價至33元

▲ 【大行報告｜芯片】花旗：華虹半導體需求弱兼平均售價受壓、降目標價至33元

華虹半導體 （01347） 首季溢利升48%，花旗發表報告指，芯片行業整體下行及持續整理庫存，華虹半導體首季銷售和毛利率達早前指引的下限，但小許低於該行預計，同時因需要疲弱、成本上升及平均售價受壓，故下調今、明年盈利預測21%，分別至3.7億美元及3.3億美元。

華虹半導體現挫半成，報26.35元，創近今年低。

公司預計第二季銷售收入約6.3億美元左右，即按季持平，毛利率約在25%至27%之間，按季6%，花旗指，這意味公司折舊成本上升及產品平均售價受壓，該行認為在下行周期內，公司平均售價持續受壓

不過，管理層對功率離散元件 （Power Discrete）增長依然樂觀，並持續提升其產能。即使面對需求疲弱，公司亦無減慢擴張產能。公司去年資本開支為9.96億美元，無錫12英寸產能擴張持續。公司表示，看好國內芯片需求，尤好特殊製造方面，絕緣柵雙極電晶體（IGBT）和功率離散元件。中國客戶首季貢獻76%的收入，按季增長4%。

花旗表示，由於現處芯片行業下行周期，故對公司持較保守看法，不過，認為目前股價已反映其不利因素。在公司可搶佔國內市佔率及估值吸引之下，該行維持「買入」評級，可是，目標價由38元降至33元。

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編輯：姚卓然