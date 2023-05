SPARKLE COLLECTION @ THE MURRAY BESPOKE SHOWCASE　三大打卡位 重現「香港情懷」

SPARKLE COLLECTION於5月10-12日參與由THE MURRAY HOTEL舉辦的Bespoke Showcase!有別於以往的酒店巡展,今次SPARKLE COLLECTION特設三大打卡位,分別為「香港精神打卡走廊」、「紅白藍牛仔主題房」以及「懷舊士多主題房」,將香港情懷重現眼前!立即親臨THE MURRAY HOTEL Suite 801 & 822 打卡影相,SPARKLE VIP更專享獨家優惠,Hope to see you all soon!

Watch our exciting highlights NOW:

SPARKLE COLLECTION

@ THE MURRAY HOTEL Bespoke Showcase

Date : May 10th-12th, 2023 (Wed-Fri)

Time : 11 am to 8 pm

Venue : Suite 801 & 822, The Murray Hotel

Address: 22 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

打卡位1

「香港精神」打卡走廊

今次SPARKLE COLELCTION於THE MURRAY HOTEL內特設兩間主題房,而房與房之間的走廊,更特別打造成以香港精神為主題的打卡場景,極具質感的長木櫈、不同顏色的玻璃汽水箱以及各款玻璃汽水,讓您重拾童年時的老香港情懷,是絕對不可錯過的IGable打卡位!

打卡位2

「紅白藍牛仔」主題房

SAPRKLE COLLECTION特別以香港經典紅白藍顏色打造成紅白藍牛仔主題房,為大家帶來一系列彰顯香港獅子山下精神的紅白藍系列作品,囊括牛仔旗袍、唐裝(功夫衫)、配飾以至威士忌、人偶公仔等各類精品,除帶來視覺與藝術上的衝擊,更呈現出香港多年來的成長、轉變及人文意識,盡現香港人堅毅不屈「獅子山下」拼搏精神!

打卡位3

「懷舊士多」主題房

踏入懷舊士多主題房,仿如時光倒流返回70-80年代的香港士多,以活潑跳脫的霓虹燈色彩Neon將童年回憶中的吹波膠、玻璃汽水、搖搖、士多鐵閘統統重現眼前,感受童年快樂時光。房內更展出SPARKLE COLLECTION 2023系列的多款Party Dress旗袍、唐裝(功夫衫),令人目不暇給!

SPARKLE VIP獨家專享優惠

關於SPARKLE COLLECTION

SPARKLE COLLECTION一直堅持「中西合璧」、「文化傳承」、「活化傳統」的宗旨,在傳承著彌足珍貴的「非物質文化遺產——長衫」的同時,結合西方傳統設計,再利用以「香港情懷」Nostalgic HK為設計主題的品牌自家原創布料,配上大膽活潑色彩,將旗袍和唐裝年青化、常服化、顛覆大眾對傳統華服的固有印象,為專業現代女性出席不同場合,提供多一種極富東方美、但不失時尚的選擇。未來,SPARKLE COLLECTION將繼續做更多、更好的香港情懷作品,為喜歡香港文化、中西合璧新派華服的您帶來更優秀的作品!

SPARKLE COLLECTION的每個設計、每件作品都代表著每位香港人的「香港故事」,蘊含並記錄著不同年代的集體回憶。就如Time Capsule,當您看到它,會與您產生共鳴,以一種特殊的方法,觸動您的心。Karen透過重新演繹這些集體回憶,傳承香港的獨有文化,活化香港的獨有傳統,散發正能量,將「香港原創」帶上國際時尚舞。

