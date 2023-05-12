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【SaaS股】微盟回升逾3%　首季員工薪酬大削三成、經營虧損大幅收窄

股市 09:53 2023/05/12

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【SaaS股】微盟首季員工薪酬大削三成　經營虧損大幅收窄

微盟 （02013） 公布首季SaaS（含海鼎）訂單按年增長約20%；廣告毛收入人民幣31.3億元， 按年增長58%。第一季度公司員工薪酬按年下降約30%，經營虧損大幅收窄。

微盟周五（12日）現回升3%，報3.83元。

折扣率回落　料次季業務進一步提升

同時，第一季度以來，廣告需求復甦強勁，公司調整對廣告主折扣政策，折扣率逐步下降，並將在2023年第二季度持續下調折扣率。

公司指，隨著經濟的不斷恢復，認為公司2023年第二季度的各項業務和經營質量將會更進一步提升。

另外，就旗下全資附屬公司於2021年6月7日發行的2026年到期3億美元零息有擔保可換股債券，及股份回購計劃，董事會將繼續關注市場情況，考慮選擇合適的時機部份回購2021可換股債券，以及行使屆時有效的股份購回授權以於公開市場購回股份。

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編輯：姚卓然

微盟集團（02013） 港股 經濟 債券 廣告 SaaS 可換股債券
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