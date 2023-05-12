【中概股審計】中證監回應美PCAOB報告　稱發現審計缺陷有助會計師事務所整改、願共同推進審計監管合作

▲ 【中概股審計】中證監回應美PCAOB報告 稱發現審計缺陷有助會計師行整改、願共同推進審計監管合作

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）日前發布了報告，發現中國審計底稿存在不可接受的缺陷，並要求改正當中問題。據《路透》引述中國證監會對此回應表示，發現的缺陷將有助於會計師事務所整改，並提高質量。

中證監表示，注意到美國監管機構表示，而此次屬於首次檢查，故發現審計問題是正常，但該檢查報告也未得出相關審計師的審計意見對中國在美上市公司的審計意見不恰當的結論。當局相信發現的缺陷將有助於審計事務所整改問題，並提高質量。

當局願意與美國監管機構一道，在總結前期合作經驗基礎上繼續推進審計監管合作，共同營造更加穩定、可預期的國際監管環境，依法維護全球投資者合法權益。

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編輯：姚卓然