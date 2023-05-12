【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）

美國債務違約風險繼續成市場焦點，但美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫原定周五的會晤延遲到下周舉行，投資者繼續保持謹慎，美國10年期債息繼續在3.4厘關徘徊，美滙指數升穿102關，美股亦窄幅上落。ADR以滙豐ADR表現較佳，升0.5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 131.32 -0.4% 騰訊ADR 327.97 -0.1% 滙豐ADR 59.02 +0.5% 阿里巴巴美股 84.08 -0.7%

恒指夜期跌80點，報19519點。

北水轉錄近6億元淨流出 買中芯中海油沽中移動農行

港股連跌4日，北水對大市氣氛減退，今日轉錄5.8億元淨流出。中芯 （00981） 及中海油 （00883） 獲資金垂青，兩隻股份均有逾2.8億元淨流入，騰訊 （00700） 亦吸資2.3億元。淨流出方面，中移動遭北水沽貨，走資近4億元，農行 （01288） 亦有1.9億元淨流出。

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京東系造好、ATM力撐 中資金融股累市、恒指再跌116點

科技股向上，金融股累市，港股續跌百點。恒指高開107點，其後走勢反覆向下，尾市跌最多147點，低見19596點，恒指再跌116點，收報19627點，成交1027.7億元。科指升0.3%，報3874點。京東系績後造好，京東 （09618） 升逾7%，百度 （09888） 升3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.6%。中資金融股向下，平保 （02318） 跌3%，四大內銀跌逾1%至2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜9988】阿里巴巴升2% 大摩：軟銀已大致完成沽售阿里持股 消除股價主要憂慮

【大行報告｜京東】花旗：「天天低價」策略積極進取、認同新CEO能力 一文看清大行對京東季績看法（不斷更新）

【大行報告｜芯片】華虹半導體挫半成 花旗：需求弱兼平均售價受壓、降目標價至33元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：45】恒指夜期跌80點，滙豐ADR升0.5%

【20：45】【內險股】平保：股價相對公司內在價值仍低估 過去10年分紅持續增長

【20：30】【恒大危機】恒大汽車AGM大比數通過2元出售養生谷項目予恒大議案 肖恩在內半數董事缺席會議

【20：00】【長和系】長和減持意大利批發流動及固網通訊業務 料交易可錄得38億元收益

【19：15】【電視廣播511】TVB堅稱「按最高管治合規標準運營」 再遭小股東聯盟狙擊、呼籲AGM反對黎瑞剛重選董事（第二版）

【18：45】【恒指季檢】恒指納入4隻股份 華電紫金京東健康攜程染藍 國指納入神華剔走碧桂園

【18：15】北水轉錄近6億元淨流出，買中芯中海油沽中移動農行，恒指夜期跌19點。

【17：30】【大行報告｜HSBC】高盛：銀行股價未反映拆息上揚 買邊隻銀行股好？

【17：00】【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價 最不看好中移動？股息回報有望逾7厘

【16：30】【大行報告｜9988】阿里巴巴升2% 大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成

【16：10】京東系績後造好，京東 （09618） 升逾7%，百度 （09888） 升3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.6%。中資金融股向下，平保 （02318） 跌3%，四大內銀跌逾1%至2%，恒指再跌116點，收報19627點，成交1027.7億元。科指升0.3%，報3874點。

【16：00】恒指U盤前跌138點，報19605點。

【15：47】快狗打車 （02246） 尾市跌逾7%，破底低見1.96元。

【15：42】【新股IPO】宏信建設發9930孖展暫錄619萬元 首日招股暫未足額認購

【15：34】京東 （09618） 維持升勢，尾市續升近7%，美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.7%。

【15：28】超媒體 （00072） 尾市升3成，高見0.69元。

【15：18】滙豐 （00005） 尾市跌幅收窄至0.3%，見58.75元。

【15：10】上證跌1.1%失守3300點，港股尾市跌約120點，報19622點，科指升0.2%，報3869點。

【14：44】半新股綠竹生物 （02480） 逆市再彈逾16%，高見20.85元。

【14：37】力盟科技 （02405） 升幅擴大至逾21%，高見1.92元創上市新高。

【14：19】國壽 （02628） 跌近2%，平保 （02318） 跌逾2%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌3%。

【13：56】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.2%，大市跌幅擴大至135點，報19607點，科指升不足0.1%，報3863點。

【13：48】三大中資電訊股下跌，中移動 （00941） 跌近2%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 跌逾2%。

【13：46】黃金相關股下跌，靈寶黃 （03330） 跌逾8%，招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌逾7%，山東黃 （01787） 跌半成。

【13：45】大市最近又跌近百點，報19653點，跌90點，科指升幅收窄至0.4%，報3878點。

【13：07】超媒體 （00072） 抽升2成，高見0.64元，成交69萬元。

【13：00】港股午後初段跌約25點，報19718點，科指升1%，報3900點。

【13：00】【港元拆息】拆息回落、1個月HIBOR終止16連升 全線續高於4厘

【12：00】恒指半日跌20點，報19723點，成交589億元。科指跑贏升1.2%，報3910點。京東 （09618） 績後造好升7%，為表現最好藍籌，美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾2%及1%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌1%，中資金融股向下，四大內銀跌逾1%至2%。

【11：46】力盟科技 （02405） 升逾13%，高見1.83元創上市後新高。

【11：44】【香港經濟】滙豐上調2023年香港GDP增長預測至5% 料內地旅客量恢復至疫情3分之2

【11：42】港股中午收市前，恒指跌約25點，報19717點，科指升1.2%，報3909點。

【11：30】上證半日跌0.4%，深證跌0.5%，創業板指跌0.1%。

【11：29】【內房危機】花樣年債務重組計劃據報遭第二大股東反對

【11：26】新經濟股力撐，大市跌幅收窄至約35點，報19708點。

【11：09】香港航天科技 （01725） 逆市升逾12%，高見11元。

【10：59】港股曾跌最多115點，低見19628點，最新跌幅略為收窄，報19688點，跌55點，科指跑贏升1%，報3901點。

【10：39】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中移動 （00941） 跌逾1%，港交所 （00388） 跌0.7%。

【10：36】建行 （00939） 、工行 （01398） 跌2%，中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。內險股方面，國壽 （02628） 跌逾1%，平保 （02318） 跌逾2%。

【10：35】大市跌幅擴大至約80點，報19662點，科指升0.6%，報3884點。

【10：23】恒指再度轉跌，報19732點，跌10點。

【10：20】大市升幅收窄，恒指最新升約20點，報19765點，科指升1%，報3903點。

【10：18】中國宏橋 （01378） 逆市跌7%，低見6.78元。

【10：17】美團 （03690） 升幅擴至4%，高見133.9元。

【10：08】維達 （03331） 股價升逾2%，高見20.25元。

【維達3331】維達主席李朝旺據報研接手瑞典股東Essity持股 或觸發私有化

【10：06】濠賭股弱勢未除，其中銀娛 （00027） 逆市跌0.6%，金沙 （01928） 跌逾1%。

【10：03】【飛機租賃】中銀航空租賃跌近1% 購買7架空中客車A320NEO系列飛機

【09：59】京東 （09618） 升近8%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，至於小米 （01810） 則逆市跌0.4%。

【09：59】港股開市後一度轉跌，恒指最新升約105點，報19849點，科指升1.8%，報3932點。

【09：58】新秀麗 （01910） 股價倒跌逾4%，低見22.1元。

【09：53】【SaaS股】微盟回升逾3% 首季員工薪酬大削三成、經營虧損大幅收窄

【09：51】香港航天科技 （01725） 早段升逾8%，高見10.5元。

【09：44】中芯國際 （00981） 績後造好最新升逾4%，高見21.25元，至於華虹半導體 （01347） 則逆市跌逾3%，低見26.8元。

【09：42】微盟 （02013） 績後升逾3%，高見3.91元。微盟首季廣告毛收入31.3億元人民幣，按年升58%。第一季度員工薪酬同比下降約30%，經營虧損大幅收窄。

【09：38】國壽 （02628） 、平保 （02318） 、財險 （02328） 跌逾1%，太保 （02601） 跌逾2%。

【09：32】滙豐 （00005） 股價跌逾1%，早段低見57.9元。

【09：31】【李嘉誠減持】郵儲行跌逾2% 遭李嘉誠沽2249萬股套現1.22億 料7個半月甩貨近1%、貨值9.7億 郵儲行：與基金會保持良好關係（第二版）

【09：31】內銀向下，四大內銀分別跌逾1%。

【中國經濟】中國4月M2升12.5%、增幅略低於預期 人幣存款減少4600億

【09：27】【奢侈品股】Prada普拉達彈高3% 首季收益淨額增22%

【09：26】新秀麗 （01910） 績後造好升逾3%，新秀麗首季多賺3.5倍，擬於2024年恢復年度現金分派。

【業績｜零售股】新秀麗首季多賺3.5倍 擬2024年恢復派息

【09：26】中芯國際 （00981） 績後高開逾1%。

【中芯981】中芯毛利率按季跌11個百分點 美國收入佔比下跌

【09：22】京東系績後造好，京東 （09618） 升逾8%，京東健康 （06618） 、京東物流 （02618） 升逾5%，ATM升1%至3%，恒指高開107點，開報19850點，科指升1.7%，報3928點。

【京東業績】京東首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣

【業績｜京東系】京東健康首季收入增54% 調整後經營溢利增1倍

【業績｜京東系】京東物流首季收入增34.4% 經調整虧損收窄至7.1億人幣

【09：20】【MSCI季檢】MSCI中國指數新增53隻股份 加入京東物流、中遠海能

【09：20】【中概股審計】中證監回應美PCAOB報告 稱發現審計缺陷有助會計師事務所整改、願共同推進審計監管合作

【09：13】期指開報19869點，報162點。

【08：46】恒指黑期升約123點，報19869點，道指期貨升22點，報33393點。

【08：26】【恒指季檢】恒指季檢結果收市後公布 分析指京東健康、理想汽車或有機會染藍

【07：56】【新股IPO】宏信建發9930今日招股 入場費約4848元

【07：45】【Morning精點】港元水緊原因曝光、傳有基金總部遷新加坡致短息飈︱蘭子感激媽媽將非血緣秘密保守一輩子

【07：45】港股ADR收報19844點，升101點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.72元，較港收市價低0.23元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報333.58元，較港收市價高7.18元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.13元，較港收市價高3.48元或4.2%。京東 （09618） 績後造好，ADR折合報147.5元，較港收市價高12.5元或9.3%。

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【07：30】美國最新數據顯示就業市場降溫，通脹亦見放緩，市場仍憂慮地區銀行危機，道指一度挫逾400點，納指則反覆靠穩。道指收市跌221點，報33309點；標指跌7點，收報4130點；納指則升22點或0.18%，收報12328點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升133點 京東美股高港9%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一太平、特步國際、新疆新鑫礦業

責任編輯︰梁浩碩