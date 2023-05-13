【恒指夜期+ADR】夜期收市跌178點　中概股指數挫3%（不斷更新）

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美國債務違約風險繼續成市場焦點，雖然市場消息指兩黨領袖的助手先行商討，但問題是仍美國債務問題仍未解決，不過險也難避，夜期僅跌178點，收報19421點，中概股指數挫2.9%，收報6400點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 323.86 -1.3% 美團ADR 129.95 -1.4% 滙豐ADR 58.86 +0.2% 阿里巴巴美股 83.71 -1.1%

北水轉錄近6億元淨流出 買中芯中海油沽中移動農行

港股連跌4日，北水對大市氣氛減退，今日轉錄5.8億元淨流出。中芯 （00981） 及中海油 （00883） 獲資金垂青，兩隻股份均有逾2.8億元淨流入，騰訊 （00700） 亦吸資2.3億元。淨流出方面，中移動遭北水沽貨，走資近4億元，農行 （01288） 亦有1.9億元淨流出。

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京東系造好、ATM力撐 中資金融股累市、恒指再跌116點

科技股向上，金融股累市，港股續跌百點。恒指高開107點，其後走勢反覆向下，尾市跌最多147點，低見19596點，恒指再跌116點，收報19627點，成交1027.7億元。科指升0.3%，報3874點。京東系績後造好，京東 （09618） 升逾7%，百度 （09888） 升3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.6%。中資金融股向下，平保 （02318） 跌3%，四大內銀跌逾1%至2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜9988】阿里巴巴升2% 大摩：軟銀已大致完成沽售阿里持股 消除股價主要憂慮

【大行報告｜京東】花旗：「天天低價」策略積極進取、認同新CEO能力 一文看清大行對京東季績看法（不斷更新）

【大行報告｜芯片】華虹半導體挫半成 花旗：需求弱兼平均售價受壓、降目標價至33元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌178點，收報19421點。

【21：45】恒指夜期跌80點，滙豐ADR升0.5%

【20：45】【內險股】平保：股價相對公司內在價值仍低估 過去10年分紅持續增長

【20：30】【恒大危機】恒大汽車AGM大比數通過2元出售養生谷項目予恒大議案 肖恩在內半數董事缺席會議

【20：00】【長和系】長和減持意大利批發流動及固網通訊業務 料交易可錄得38億元收益

【19：15】【電視廣播511】TVB堅稱「按最高管治合規標準運營」 再遭小股東聯盟狙擊、呼籲AGM反對黎瑞剛重選董事（第二版）

【18：45】【恒指季檢】恒指納入4隻股份 華電紫金京東健康攜程染藍 國指納入神華剔走碧桂園

【18：15】北水轉錄近6億元淨流出，買中芯中海油沽中移動農行，恒指夜期跌19點。

【17：30】【大行報告｜HSBC】高盛：銀行股價未反映拆息上揚 買邊隻銀行股好？

【17：00】【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價 最不看好中移動？股息回報有望逾7厘

【16：30】【大行報告｜9988】阿里巴巴升2% 大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成

【16：10】京東系績後造好，京東 （09618） 升逾7%，百度 （09888） 升3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.6%。中資金融股向下，平保 （02318） 跌3%，四大內銀跌逾1%至2%，恒指再跌116點，收報19627點，成交1027.7億元。科指升0.3%，報3874點。

【16：00】恒指U盤前跌138點，報19605點。

【15：47】快狗打車 （02246） 尾市跌逾7%，破底低見1.96元。

【15：42】【新股IPO】宏信建設發9930孖展暫錄619萬元 首日招股暫未足額認購

【15：34】京東 （09618） 維持升勢，尾市續升近7%，美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.7%。

【15：28】超媒體 （00072） 尾市升3成，高見0.69元。

【15：18】滙豐 （00005） 尾市跌幅收窄至0.3%，見58.75元。

【15：10】上證跌1.1%失守3300點，港股尾市跌約120點，報19622點，科指升0.2%，報3869點。

【14：44】半新股綠竹生物 （02480） 逆市再彈逾16%，高見20.85元。

【14：37】力盟科技 （02405） 升幅擴大至逾21%，高見1.92元創上市新高。

【14：19】國壽 （02628） 跌近2%，平保 （02318） 跌逾2%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌3%。

【13：56】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.2%，大市跌幅擴大至135點，報19607點，科指升不足0.1%，報3863點。

【13：48】三大中資電訊股下跌，中移動 （00941） 跌近2%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 跌逾2%。

【13：46】黃金相關股下跌，靈寶黃 （03330） 跌逾8%，招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌逾7%，山東黃 （01787） 跌半成。

【13：45】大市最近又跌近百點，報19653點，跌90點，科指升幅收窄至0.4%，報3878點。

【13：07】超媒體 （00072） 抽升2成，高見0.64元，成交69萬元。

【13：00】港股午後初段跌約25點，報19718點，科指升1%，報3900點。

【13：00】【港元拆息】拆息回落、1個月HIBOR終止16連升 全線續高於4厘

【12：00】恒指半日跌20點，報19723點，成交589億元。科指跑贏升1.2%，報3910點。京東 （09618） 績後造好升7%，為表現最好藍籌，美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾2%及1%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌1%，中資金融股向下，四大內銀跌逾1%至2%。

【11：46】力盟科技 （02405） 升逾13%，高見1.83元創上市後新高。

【11：44】【香港經濟】滙豐上調2023年香港GDP增長預測至5% 料內地旅客量恢復至疫情3分之2

【11：42】港股中午收市前，恒指跌約25點，報19717點，科指升1.2%，報3909點。

【11：30】上證半日跌0.4%，深證跌0.5%，創業板指跌0.1%。

【11：29】【內房危機】花樣年債務重組計劃據報遭第二大股東反對

【11：26】新經濟股力撐，大市跌幅收窄至約35點，報19708點。

【11：09】香港航天科技 （01725） 逆市升逾12%，高見11元。

【10：59】港股曾跌最多115點，低見19628點，最新跌幅略為收窄，報19688點，跌55點，科指跑贏升1%，報3901點。

【10：39】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中移動 （00941） 跌逾1%，港交所 （00388） 跌0.7%。

【10：36】建行 （00939） 、工行 （01398） 跌2%，中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。內險股方面，國壽 （02628） 跌逾1%，平保 （02318） 跌逾2%。

【10：35】大市跌幅擴大至約80點，報19662點，科指升0.6%，報3884點。

【10：23】恒指再度轉跌，報19732點，跌10點。

【10：20】大市升幅收窄，恒指最新升約20點，報19765點，科指升1%，報3903點。

【10：18】中國宏橋 （01378） 逆市跌7%，低見6.78元。

【10：17】美團 （03690） 升幅擴至4%，高見133.9元。

【10：08】維達 （03331） 股價升逾2%，高見20.25元。

【維達3331】維達主席李朝旺據報研接手瑞典股東Essity持股 或觸發私有化

【10：06】濠賭股弱勢未除，其中銀娛 （00027） 逆市跌0.6%，金沙 （01928） 跌逾1%。

【10：03】【飛機租賃】中銀航空租賃跌近1% 購買7架空中客車A320NEO系列飛機

【09：59】京東 （09618） 升近8%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，至於小米 （01810） 則逆市跌0.4%。

【09：59】港股開市後一度轉跌，恒指最新升約105點，報19849點，科指升1.8%，報3932點。

【09：58】新秀麗 （01910） 股價倒跌逾4%，低見22.1元。

【09：53】【SaaS股】微盟回升逾3% 首季員工薪酬大削三成、經營虧損大幅收窄

【09：51】香港航天科技 （01725） 早段升逾8%，高見10.5元。

【09：44】中芯國際 （00981） 績後造好最新升逾4%，高見21.25元，至於華虹半導體 （01347） 則逆市跌逾3%，低見26.8元。

【09：42】微盟 （02013） 績後升逾3%，高見3.91元。微盟首季廣告毛收入31.3億元人民幣，按年升58%。第一季度員工薪酬同比下降約30%，經營虧損大幅收窄。

【09：38】國壽 （02628） 、平保 （02318） 、財險 （02328） 跌逾1%，太保 （02601） 跌逾2%。

【09：32】滙豐 （00005） 股價跌逾1%，早段低見57.9元。

【09：31】【李嘉誠減持】郵儲行跌逾2% 遭李嘉誠沽2249萬股套現1.22億 料7個半月甩貨近1%、貨值9.7億 郵儲行：與基金會保持良好關係（第二版）

【09：31】內銀向下，四大內銀分別跌逾1%。

【中國經濟】中國4月M2升12.5%、增幅略低於預期 人幣存款減少4600億

【09：27】【奢侈品股】Prada普拉達彈高3% 首季收益淨額增22%

【09：26】新秀麗 （01910） 績後造好升逾3%，新秀麗首季多賺3.5倍，擬於2024年恢復年度現金分派。

【業績｜零售股】新秀麗首季多賺3.5倍 擬2024年恢復派息

【09：26】中芯國際 （00981） 績後高開逾1%。

【中芯981】中芯毛利率按季跌11個百分點 美國收入佔比下跌

【09：22】京東系績後造好，京東 （09618） 升逾8%，京東健康 （06618） 、京東物流 （02618） 升逾5%，ATM升1%至3%，恒指高開107點，開報19850點，科指升1.7%，報3928點。

【京東業績】京東首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣

【業績｜京東系】京東健康首季收入增54% 調整後經營溢利增1倍

【業績｜京東系】京東物流首季收入增34.4% 經調整虧損收窄至7.1億人幣

【09：20】【MSCI季檢】MSCI中國指數新增53隻股份 加入京東物流、中遠海能

【09：20】【中概股審計】中證監回應美PCAOB報告 稱發現審計缺陷有助會計師事務所整改、願共同推進審計監管合作

【09：13】期指開報19869點，報162點。

【08：46】恒指黑期升約123點，報19869點，道指期貨升22點，報33393點。

【08：26】【恒指季檢】恒指季檢結果收市後公布 分析指京東健康、理想汽車或有機會染藍

【07：56】【新股IPO】宏信建發9930今日招股 入場費約4848元

【07：45】【Morning精點】港元水緊原因曝光、傳有基金總部遷新加坡致短息飈︱蘭子感激媽媽將非血緣秘密保守一輩子

【07：45】港股ADR收報19844點，升101點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.72元，較港收市價低0.23元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報333.58元，較港收市價高7.18元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.13元，較港收市價高3.48元或4.2%。京東 （09618） 績後造好，ADR折合報147.5元，較港收市價高12.5元或9.3%。

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【07：30】美國最新數據顯示就業市場降溫，通脹亦見放緩，市場仍憂慮地區銀行危機，道指一度挫逾400點，納指則反覆靠穩。道指收市跌221點，報33309點；標指跌7點，收報4130點；納指則升22點或0.18%，收報12328點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升133點 京東美股高港9%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一太平、特步國際、新疆新鑫礦業

責任編輯︰梁浩碩