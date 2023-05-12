▲ 【債務上限】摩通戴蒙警告：美國愈接近債務違約 恐慌情緒將席捲市場

摩根大通（美：JPM）主席兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，隨著美國接近債務違約，恐慌情緒將席捲市場。

他認為，實際違約對國家來說可能是「災難性的」。然而，他預計最壞的情況將會避免，因為立法者將被迫對日益增長的擔憂做出回應。 他指，當你愈接近它，你就會以股市波動和國債劇變的形式出現恐慌。這樣的事件將波及金融界，影響合約、抵押品、清算所。

他指，該銀行所謂的「作戰室（ war room ）」每周開會一次，這一頻率將在5月21日左右改為每天開會，之後每天開3次會議。他又敦促美國兩大政黨的政客妥協，並 談判達成協議 ，避免毀滅性的結果。

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編輯：姚卓然