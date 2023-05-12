【TSLA】馬斯克兌現承諾、已為Twitter定新女CEO人選　Tesla股價即彈2%

▲ 【TSLA】馬斯克兌現承諾、已為Twitter定新女CEO人選

Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）兌現公投承諾，表示已選定X/Twitter新CEO人選，指她將於6周內上任，惟未有透露CEO人選是誰。受消息刺激，Tesla（美︰TSLA）股價即彈2%，收報172.08元，盤後再升1%。

馬斯克表示，自己將轉為執行董事長兼首席技術官，負責產品，軟件及系統運營。

雖然馬斯克未有透露誰擔任Twitter新CEO，華爾街日報引述知情人士報道指，NBCUniversal的廣告主管Linda Yaccarino正洽談成為Twitter新任CEO事任。Yaccarino是NBCU全球廣告和合作夥伴關係主席，於NBCU工作了十多年。

馬斯克去年於Twitter發起公投，問及網民他應否卸任負責人，並揚言將遵守投票結果，結果總共有約1738萬人投票，投贊成票達57.5%，反對票則有42.5%。

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責任編輯︰梁浩碩