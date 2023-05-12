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【新股IPO】宏信建發9930今日招股　入場費約4848元

新股IPO 07:56 2023/05/12

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【新股IPO】宏信建發9930今日招股　入場費約4848元

內地設備運營服務提供商宏信建發 （09930） 今日起至5月18日招股，招股價介乎4.52元至4.8元，每手1,000股，一手入場費為4848.4元。公司將於5月25日上市。

公司全球發售3.64億股，香港公開發售部分佔約一成。是次招股公司預料籌集約15.6億元，當中所得的款項約67%將用於優化設備組合；約11%將用於增強一站式解決方案能力；約10%將用作運營資金及一般公司用途。

公司的主要品牌包括宏信建發、宏信設備及宏金設備，而其服務組合包括經營租賃服務、工程技術服務；及平台及其他服務。公司的經營租賃服務組合包括不同類型的設備及材料，主要包括高空作業平台、 新型支護系統、新型模架系統及其他設備。去年公司收入升28%至78.8億元人民幣，純利跌6%至6.7億元。

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編輯：姚卓然

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