【宏觀術數@iM網欄】從立夏星象 論英王查理斯三世加冕禮

5月6日立夏節後，歲月匆匆已踏入初夏，天氣漸始炎熱和連日驟雨均告知節氣轉移。「立夏」當日亦剛好為英國新任君主查理斯三世加冕禮的日子，不少港人都比有較留意英倫新聞，除卻英超足球比賽外，對英國皇室成員動向也較多關注。今次加冕禮除了正值立夏節之外，流日天干地支恰巧為甲子日，即六十甲子循環之開始，在奇門遁甲等術數起課有特別意義。難免有術數朋友提問是次典禮會否有「擇吉」呢？

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事實上，英國往昔亦有記載過往重要典禮的擇吉，其中最著名莫過於16世紀時伊利沙伯一世女王的加冕禮，由其顧問傳奇占星家和數學家John Dee擇吉，從而開展了大英帝國光輝年代。據說，大英帝國觀念也有由John Dee所倡導。其時礙於政治形勢緊逼須盡快登上皇位可用的選擇不多，最後仍能夠挑選出符合既星占原則又契合女王出生命盤的吉日，同時能配合到有利的恒星參宿七和代表王權的軒轅十四獲得良好增益。

我們用相類近的古典占星學判斷原則來看，是次查理三世加冕典禮便應可能沒有考慮星占擇吉。我們只談最簡單易明的二三個重點並順道解釋天星擇日原則。首先，代表君主和尊貴，亦為命宮主星的太陽星並沒在得到其應有的「尊貴」的相位。只落有金牛座且和主變革的天王星和逆行中的水星相會，容易為將來引發未來意料以外的皇室變革，估計英皇室會有一些改變以適應新天運時代。此外水星引起溝通（新聞）出問題，例如在公開演說談話間失言等。此外，另一重點月亮（太陰）剛於5月5日月蝕，依星占日和月蝕前後幾天都是「大事勿用」的。並且，若果希望對事件有長遠增益都會盡量選擇上弦月特別如初八等日期以得蔭庇（伊利沙伯一世女王便選定於初八上弦月），現時所選在月圓（蝕）之後並不得力。而命宮的選擇及其他組合亦不算佳美。此外，中外玄學實在殊途而同歸，若果以玄空學來計算這個日課亦是有改善空間的。

▲ 伊利沙伯一世女王本命星圖

由於現時英國實行君主立憲制度實權掌握在於首相及議會手上，君主作為國家元首對國運影響沒有以往重要，但日和月都沒得到最佳發揮的加冕禮始終容易為皇室帶來負面影響或人事特別女性成員問題。而英國國運在九運前後也必會先有一場風波，然後進入另一個興盛年代則過往已作過分析。

回歸到香港繼續略談一下西曆5月的重要天象，除5月5日月半影蝕（已分析過）外，值得留意的還有5月15日水星於金牛座結束逆行周期，以及5月29日早上的行星連珠，包括土星、海王星、木星、水星和天王星將在70度天空區域內排列。這兩個日期都是月內可留意一下市量變化的。

月底的行星連珠的幾顆行星處於天頂重要位置，性質有泡沫澎漲氣氛容易帶來不實在的利好假象，初期並不太差，惟星宮中一些不良組合，則會德高望重的政商界領袖者健康易生突然變化，特別是心血管方面問題。干支曆流月丁巳月，天干和太歲相沖，本身年命或日元已有水、火相沖的朋友，這個月份便宜小心作適，特別是有心血管毛病者輕為注意便可。

若果是出生於西曆年份0字或1字尾年份的朋友，例如1990、1991等月份太歲和流月合齊貴人星曜，可以多增加人緣或拜訪有助力貴人，較容易得到協助可別錯過呢。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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