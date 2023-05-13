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【餓「新」嘗啖＠iM網】老字號新傳承 四季芬芳摩登現身

名人薈萃 08:00 2023/05/13

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中環蛇王芬，八十多年老字號，見證香港數十年的高低起伏。據第四代傳人Gigi憶述，每次家族開新店都有「大事」發生。十九世紀四十年代，祖父由廣州搬到香港推木頭車賣蛇羹，遇上日本仔佔據香港三年零八個月；1967年遷往士丹利街鋪，燒完爆竹翌日香港暴動戒嚴；1989年搬到中環閣麟街現址後不久，發生六四事件出現移民潮；2020年拓年輕路綫，開「四季芬芳」，適逢新冠肺炎。何其巧合，次次都「夾」到大時代！從來，強者都需要處變不驚，遇關闖關，不是說天降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚？

同場加映：【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

開在沙田的「四季芬芳」，除了傳承老香港味道外，亦不斷變革創新，以新潮粵菜、點心及輕食，貼近都市人健康日常飲食需求，將傳統與現代融合。最近他們邀請中醫師郭瑩瑩，專門為料理加入養生食材，將蛇肉與之結合，推出嶄新的養生美饌，適合春夏清補。

傳統養生多持「春清、夏調、秋補、冬防」，所以一般人會認為蛇羹與臘味只宜秋冬進食，其實蛇肉本身滋補不燥、低脂肪、低膽固醇，通經活絡、促進血液循環，對於香港位處南方潮濕地區，尤為適合補虛，只要根據春夏時令食材，以輕淡煮法配不同藥材入饌，可達到補而不燥的效果。

這次摩登出場的「燕窩蛇湯燉節瓜盅拼紫椰菜臘味粒蟹肉蛋白炒飯」就是一例。

以蛇骨、雞肉、豬肉等熬煮的湯底， 配以四季皆宜的節瓜，再釀入帶子、蝦仁、瑤柱和薏仁，啖湯清甜，配料清爽，很有春夏感，再加上矜貴的燕窩，清甜又滋補。那紫椰菜臘味粒蟹肉蛋白炒飯，像臘味飯輕食，匯以臘腸粒、蟹肉、蛋白、加上紫椰菜及陳皮絲炒，粒粒分明，清新爽口，不油不膩。

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此外，這裏的養生系列點心亦十分精緻吸睛。

菊花蝦餃，顧名思義，以菊花入饌調配出淡淡鮮黃，入口煙煙韌韌，帶有陣陣清香，菊花有平肝明目，清熱解毒之效，蝦肉新鮮彈牙，堪稱皮薄餡靚。

翡翠蘆筍餃也不錯，以新鮮豬肉、雞髀菇、秀珍菇及蘆筍為餡，特別爽口juicy，用蘆筍汁做成的餃皮晶瑩翠綠，相當吸引。

紅菜頭素餃亦十分搶眼，以雞髀菇、冬菇及杞子做餡，再以抗氧化聞名的紅菜頭汁做餃皮，田園風味十足，吃到每款蔬菜的原汁原味。

橙皮蓉柑桔包，一上枱大家嘩然，造型極度逼真，還以為是新鮮柑桔，怎樣也想不到是生煎飽。以豬肉與鹹柑桔混合作餡料，再以化痰降逆，消食和胃的橙皮蓉加入麵粉做成飽皮，入口啖啖柑桔充滿其中， 香氣回味濃郁持久。此外，還吃了太子參帶子餃、太史蛇羹酥、酸菜魚，煙熏雞等，是日大滿足。

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溫股知新
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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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