【奢侈品股】Prada普拉達彈高3%　首季收益淨額增22%

▲ Prada首季收益淨額增22%

Prada普拉達 （01913） 公布業績，按固定匯率計，今年首季收益淨額10.64億歐元，按年增22.2%，均價及全價銷量均有正面貢獻。當中，零售銷售淨額按年增23.2%至9.53億歐元，佔淨收益總額的89%。

普拉達周五（12日）彈高3.4%，報56.9元。

以地區劃分，公司於今年首季的所有地區均錄得零售銷售增長。受惠於中國放鬆新冠肺炎疫情限制措施，亞太區零售銷售上升22.4%至3.6億歐元。日本市場方面，受惠於近期的零售投資，加上國內支出及旅遊客流逐步恢復，推動零售銷售增長55.1%，至1.12億歐元。

在旅遊業及本地消費的帶動下，歐洲零售銷售增長27.6%，至2.59億歐元；美洲則保持4.9%的溫和增長。

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記者：伍鍵文