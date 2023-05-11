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【京東業績】京東管理層：次季GMV增長率按季加速　消費需求恢復處於爬坡期

股市 22:56 2023/05/11

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【京東業績】京東管理層：次季GMV增長率按季加速　消費需求恢復處於爬坡期

京東 （09618） 大舉押注的「天天低價」策略開始見效，首季經調整純利錄近76億元（人民幣，下同）勝預期，京東管理層在電話會議上稱，低價策略下，用戶滿意度指標按季提升，目前為止次季GMV（商品交易總額）按年增長率較首季有所加速。

首席財務官許冉指出，用戶對京東包郵、秒殺（即超低價格產品）等低價舉措認知明顯，近期集團刻意調整營銷策略，引導用戶改變購物習慣，帶動日銷品表現，現時不論活躍商家交易量、用戶流量及複購率向上。

京東首季業績要聞

許冉又透露，暫時次季GMV（商品交易總額）按年增長率較首季加速，同時較同期收入增長更快。京東低價策略下，撥出更多資源支持3P（第三方商家），問及1P（自營）日後態勢，許冉稱，3P GMV增長較1P明顯，主要反映集團調整流量分發機制等。

不過，京東首席執行徐雷在電話會議上指出，2023年以來，隨著疫情放開，宏觀經濟和消費需求處於恢復性的爬坡期，但動力及消費需求仍然不足，不同零售種類也呈現出了不同的恢復趨勢。

京東持續大舉調整組織架構，徐雷稱，京東零售希望管理架構更扁平、敏捷、高效， 提升運營效率，「採銷業務普通員工到CEO中間只有3個層級」。許冉補充，京東零售將事業群變更為事業部，並按照產品種類拆分為採銷小組，下放更多經營決策權、業務管理權，同時綁定小組個人考核及業績。

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